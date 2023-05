Czy powstanie uniwersalna szczepionka przeciwko grypie? Rozpoczynają się badania

Grypa, czyli ostra choroba zakaźna wywołana wirusem grypy, atakuje drogi oddechowe. Można na nią chorować wiele razy – nabywa się wtedy odporność, jednak chroni ona tylko przez krótki czas, ponieważ wirus grypy stale się zmienia. Za każdym razem organizm ma więc styczność z nowym, nieznanymi jeszcze zarazkami. Z uwagi na to co roku muszą być produkowane nowe szczepionki. Teraz jednak pojawiła się nadzieja, że powstanie jedna uniwersalna szczepionka przeciwko grypie.

Warto pamiętać o tym, że grypa może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a w niektórych przypadkach – nawet życia ludzi. Jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, osób starszych i tych z grupy podwyższonego ryzyka spowodowanego niektórymi chorobami.

Badania nad uniwersalną szczepionką na grypę

Trwa właśnie rekrutowanie pacjentów do wczesnego etapu próby klinicznej w celu przetestowania uniwersalnej szczepionki przeciw grypie, która jest oparta na technologii mRNA. Technologia ta była powszechnie stosowana w szczepionkach przeciw COVID-19 opracowanych przez Modernę i Pfizera. Naukowcy wierzą, że będzie ona chronić przed szeroką gamą szczepów grypy, a w konsekwencji zapewni długotrwałą odporność, dzięki czemu ludzie nie będą musieli szczepić się co roku.

„Uniwersalna szczepionka przeciw grypie byłaby znaczącym osiągnięciem w dziedzinie zdrowia publicznego i mogłaby wyeliminować konieczność rocznego opracowywania sezonowych szczepionek przeciw grypie, a także potrzebę corocznego szczepienia pacjentów przeciw grypie” – powiedział w wydanym oświadczeniu dr Hugh Auchincloss, pełniący obowiązki dyrektora NIAID.

„Ponadto niektóre szczepy wirusa grypy mają znaczący potencjał pandemiczny. Uniwersalna szczepionka przeciw grypie mogłaby stanowić ważną linię obrony przeciwko rozprzestrzenianiu się przyszłej pandemii grypy” – dodał.

W badaniu ma wziąć udział 50 zdrowych osób (ochotników) w wieku od 18 do 49 lat. Celem jest sprawdzenie, czy eksperymentalny zastrzyk jest bezpieczny i wywołuje odpowiedź immunologiczną. Uniwersalna szczepionka została opracowana przez badaczy z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Rozpoczęto już rekrutację ochotników na Uniwersytecie Duke w Durham w Północnej Karolinie. Uczestnicy badania mają być monitorowani do jednego roku po otrzymaniu szczepionki – ma to na celu sprawdzenie jej bezpieczeństwa oraz skuteczności. W badaniu wezmą też udział osoby, które otrzymają szczepionkę chroniącą przed czterema szczepami wirusa, by porównać eksperymentalną szczepionkę z tymi, które są dostępne obecnie na rynku.

Koniec z nową szczepionką na grypę co roku?

W każdym roku produkowana jest nowa szczepionka, której zadaniem jest chronienie nas w nadchodzącym sezonie grypowym. Z uwagi na to, że wirus się zmienia – co roku szczepionka ma nieco inny skład. Aktualne zapewniają istotną ochronę przed hospitalizacją, jednak ich skuteczność może się różnić z roku na rok, a naukowcy muszą prognozować wcześniej, jakie szczepy grypy będą dominować. Te z kolei mogą się zmieniać do momentu, gdy producent wypuści szczepionkę. Według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), szczepionki przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania o 40 proc. do 60 proc., gdy są dobrze dopasowane do krążących szczepów. Zdarza się jednak, że skuteczność szczepionek wynosi zaledwie 19 proc., ponieważ zastrzyk nie był dobrze dopasowany.

Jak podaje CDC, grypa zabijała corocznie od 12 000 do 52 000 osób w USA w latach 2010-2020, zależnie od krążących szczepów i stopnia dopasowania szczepionek. Również zachorowania na grypę w Polsce nie są niskie. W ostatnich latach ich liczba (a także liczba podejrzeń zachorowań na grypę) przekraczała każdorazowo kilka milionów.

