Przedwczesny poród przewidzą dzięki badaniom snu? Najnowsze doniesienia

Przedwczesny poród według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest stanem, w którym dochodzi do porodu przed 37. tygodniem ciąży (lub 259 dniem jej trwania). Uważa się, że im krótszy czas trwania ciąży – tym szanse dziecka na przeżycie są mniejsze. Co więcej, wcześniaki (dzieci urodzone przedwcześnie) mogą cierpieć z powodu wielu powikłań zdrowotnych, a wcześniactwo jest główną przyczyną zgonów dzieci poniżej 5. roku życia na całym świecie. Naukowcy zidentyfikowali ostatnio czynniki, które mogą mieć związek z wystąpieniem przedwczesnego porodu. Ta wiedza z kolei może przyczynić się do zapobiegania przedwczesnym porodom.

Dzięki badaniom snu będzie można przewidzieć przedwczesny poród?

Badanie zostało opublikowane na łamach pisma „npj Digital Medicine”. Zostało ono przeprowadzone pod kierownictwem dr Neala Ravindry ze Stanford School of Medicine. W trakcie ciąży 1083 kobiety nosiły urządzenia aktygraficzne (są one podobne do inteligentnych zegarków), które co minutę zbierały dane na temat aktywności fizycznej, a także ekspozycji na światło (informującej o śnie uczestniczek).

Badacze mogli także przeanalizować dane medyczne pacjentki dotyczące przebiegu ciąży, wieku, stopnia zaawansowania ciąży. Naukowcy mieli również wgląd w informacje na temat:



schorzeń matki (wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby serca i depresja),

powikłań ciąży (stan przedrzucawkowy i infekcje),

porodu (czasu trwania ciąży, wagi urodzeniowej, komplikacji okołoporodowych dotyczących dziecka).

Które kobiety były bardziej narażone na przedwczesny poród?

Przedwczesny poród badacze mogli przewidzieć przy użyciu specjalnego algorytmu maszynowego. W tym celu zostały przeanalizowane dane o aktywności uczestniczek badania. Były brane pod uwagę zmiany wzorców snu i aktywności fizycznej. Okazało się, że im ciąża była bardziej zaawansowana – sen ciężarnych kobiet ulegał coraz większym zakłóceniom. Były one także mniej aktywne fizycznie. U niektórych kobiet wzorce te zmieniały się jednak znacznie szybciej niż u innych (w zależności od zaawansowania ciąży). Naukowcy zaobserwowali, że u pacjentek, które były bardziej podatne na zmianę tych wzorców, ryzyko przedwczesnego porodu było większe.

„Wykazaliśmy, że algorytm sztucznej inteligencji może zbudować »zegar« aktywności fizycznej i snu podczas ciąży oraz określić, na jakim etapie jest ciąża pacjentki” – zauważyła starsza autorka badania, dr Nima Aghaeepour. Podkreśliła również, że normalna ciąża charakteryzuje się postępującymi zmianami w zakresie snu i aktywności fizycznej, jednak u niektórych pacjentek zegar ten nie działa w sposób prawidłowy.

Jakie są inne czynniki ryzyka przedwczesnego porodu?

Obecnie wiadomo, że czynnikami ryzyka przedwczesnego porodu jest także:



poziom stanu zapalnego,

specyficzne zmiany w układzie odpornościowym,

wyższy poziom stresu,

wcześniejsze doświadczenie przedwczesnego porodu,

określone rodzaje bakterii w mikrobiomie matki.

Mimo zidentyfikowania powyższych czynników ryzyka, lekarze nadal nie są w stanie określić dokładnie, które ciąże mogą być zagrożone przedwczesnym porodem. Autorka najnowszego badania zwraca uwagę na fakt, że jeśli uda się zidentyfikować wzorce snu i aktywności u kobiety ciężarnej, które zmniejszają ryzyko wczesnego porodu – łatwiej będzie pomóc kobietom wypracować zdrowe nawyki z tym związane. Mogłoby stać się to tanią i łatwo dostępną metodą potencjalnego zapobiegania przedwczesnym porodom. Wynika to z faktu, że poziom aktywności fizycznej matki oraz jakość snu to dwa istotne czynniki wpływające na stres i fizjologiczny stan zapalny, które mogą wpłynąć na przebieg ciąży i zwiększyć ryzyko przedwczesnych porodów.

