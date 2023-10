Z krwi można „wyczytać”, czy ktoś ma szansę dożyć 100 lat. Najnowsze badania

Z pewnością większość z nas chciałaby dożyć stu lat. Na całym świecie wcale nie jest tak dużo osób, którym udaje się tego dokonać. Ogromny wpływ na to ma zdrowy styl życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, kto w przyszłości dożyje tego sędziwego wieku? Okazuje się, że tak. Badacze wykazali, że można to „wyczytać” z krwi, analizując odpowiednie parametry.

Kto ma szansę zostać 100-latkiem?

Z największego badania, opublikowanego w czasopiśmie „GeroScience”, wynika, że osoby, które po przekroczeniu 60. roku życia mają we krwi niższy poziom glukozy, kreatyniny i kwasu moczowego w porównaniu do swoich rówieśników, mają dużą szansę na to, że będą mogli cieszyć się wyjątkowo długim życiem. Przeprowadzone badanie mierzyło, a także monitorowało poziom różnych markerów we krwi. Dzięki temu naukowcy mogli określić, w przypadku których osób dożycie stu lat jest najbardziej możliwe.

Zespół naukowców z Karolinska Institutet przeprowadził analizę cząsteczek krwi pobranej od 44 500 obywateli Szwecji. Przeszli oni badania kliniczne w latach 1985-1996. Osoby te były obserwowane z kolei do 2000 roku. Badacze skoncentrowali się na osobach urodzonych między 1893 rokiem a 1920 rokiem. W momencie pierwszego pobrania krwi osoby te miały wtedy od 64 do 99 lat. Następnie specjaliści stwierdzili, którzy z tych ludzi dożyją stu lat. Z całej grupy było to około 2,7 procent badanych uczestników (czyli 1224 osoby). Co ciekawe, ogromna większość (85 procent) stulatków to były kobiety.

Biomarkery związane z procesem starzenia się

W nowym badaniu naukowcy powiązali 12 biomarkerów, które wpływają na kondycję naszego organizmu. W poprzednich badaniach specjaliści pokazali, że są one związane z procesem starzenia się organizmu lub śmiertelnością.

Podczas analizy okazało się, że biomarkerem powiązanym ze stanem zapalnym był kwas moczowy. Z kolei biomarkerami związanymi z funkcjami metabolicznymi był cholesterol całkowity oraz glukoza. Biomarkerami związanymi z funkcjami wątroby były aminotransferaza alaninowa (Alat), aminotransferaza asparaginianowa (Asat), albumina, transferaza gamma-glutamylowa (GGT), fosfataza alkaliczna (Alp) i dehydrogenaza mleczanowa (LD). Kreatynina z kolei była związana z funkcją nerek, a z anemią – żelazo i całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC). Biomarkerem związanym z odżywianiem była albumina.

Metabolizm i odżywianie a długowieczność

„Odkryliśmy, że ogólnie rzecz biorąc, osoby, które dożyły setnych urodzin, po sześćdziesiątce miały zazwyczaj niższy poziom glukozy, kreatyniny i kwasu moczowego. Bardzo niewielu stulatków miało na początku życia poziom glukozy powyżej 6,5 lub poziom kreatyniny powyżej 125” – powiedziała prof. Karin Modig z Karolinska Institutet.

W niektórych przypadkach różnice stwierdzone przez badaczy nie były duże, jednak nadal są oni zdania, że sugerują one potencjalny związek, jaki występuje między metabolizmem i długowiecznością. Badanie nie posunęło się do konkretnej rekomendacji dotyczącej stylu życia, ale wskazuje na pewne czynniki i biomarkery we krwi, które mogą wpływać na długowieczność. Zdaniem badaczy odżywianie i spożycie alkoholu odgrywa pewną rolę w dążeniu do setnych urodzin. „Śledzenie swoich wartości nerkowych i wątrobowych, a także poziomu glukozy i kwasu moczowego w miarę starzenia się, prawdopodobnie jest dobrym pomysłem” – dodał badaczka.

