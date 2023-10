Tempo chodzenia a ryzyko przedwczesnej śmierci. Zobacz, czy jesteś w grupie ryzyka

Od dawna wiadomo, że ruch doskonale wpływa na nasze zdrowie. Jest on ważny z wielu powodów. Regularny ruch, taki jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy chodzenie, pomaga poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia mięśnie i stawy, zwiększa elastyczność oraz poprawia ogólną sprawność fizyczną. To jednak nie wszystko, ponieważ regularna aktywność fizyczna pomaga także spalać kalorie i utrzymywać odpowiednią masę ciała.

Jak chodzenie wpływa na nasze zdrowie?

Niedawno badacze ustalili, że 4 tysiące dziennie to optymalna liczba kroków, dzięki której człowiek może zachować dobry stan zdrowia, a także uniknąć przedwczesnej śmierci. Teraz naukowcy udowadniają, że wpływ na kondycję naszego organizmu ma nie tylko to, ile chodzimy, ale też w jaki sposób. Najnowsze badanie na ten temat zostało opublikowane na łamach czasopisma „Elsevier – Progress in Cardiovascular Diseases”. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że powolne chodzenie może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie osoby mają większe ryzyko śmierci z powodu zawału serca, nowotworu oraz innych przyczyn.

Tempo chodzenia a ryzyko przedwczesnej śmierci – badanie

W trakcie badania sprawdzającego wpływ tempa chodzenia na ludzkie zdrowie badacze przeanalizowali dane 391 652 Brytyjczyków. Uczestnicy byli w wieku od 38 do 73 lat. Zostali oni zapytani o swoje tempo chodzenia – od wolnego do szybkiego, a następnie byli obserwowani przez 12 lat. Celem badania było sprawdzenie, jak sposób chodzenia uczestników wpływa na długość ich życia oraz ryzyko przedwczesnej śmierci.

Podczas trwania badania zmarło 22 413 osób. To z kolei pozwoliło specjalistom wysnuć wniosek, że osoby, które chodzą w sposób energiczny, są mniej narażone na przedwczesną śmierć. „O ile nam wiadomo, nigdy wcześniej nie porównywano ryzyka śmierci z powodu raka, chorób układu krążenia i innych przyczyn w zależności od tempa chodzenia. Zaobserwowaliśmy zmniejszenie wszystkich trzech przyczyn zgonów u energicznych lub przeciętnych spacerowiczów. Największa śmiertelność wystąpiła u najstarszych uczestników badania — dotyczy to mężczyzn, którzy zmarli z innych przyczyn” – zauważył dr Jonathan Goldney z Uniwersytetu w Leicester.

Szybkie chodzenie jest zdrowsze

Chodzenie uważane jest za prosty, darmowy i jeden z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie aktywności fizycznej, utratę wagi i poprawę zdrowia. W związku z powyższym badaniem naukowcy sugerują, że szybsze chodzenie podczas codziennych spacerów może faktycznie pomóc wydłużyć życie.

„Zachęcamy spacerowiczów do przyspieszenia tempa, jeśli to tylko możliwe, ponieważ może to pozytywnie wpłynąć na ich długość życia. Lekarze również powinni rozważyć pytanie swoich pacjentów o to, jak szybko chodzą, ponieważ okazuje się, że może to dostarczyć istotnych informacji na temat ryzyka przedwczesnej śmierci, co może pomóc w opracowaniu strategii zapobiegania przedwczesnej śmierci i chorobom” – powiedział dr Jonathan Goldney.

