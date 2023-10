Darmowe treningi z fizjoterapeutą i porady dietetyka. Pilotaż programu „Recepta na ruch”

Bezpłatne treningi pod okiem specjalisty to jedna z form realizacji pilotażu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zachęcić Polaków do większej aktywności fizycznej. Zobacz, do kogo skierowany jest program i na czym dokładnie polega ta inicjatywa.

Szacuje się, że ponad połowa dorosłych Polaków między 19 a 64 rokiem życia mierzy się z nadwagą lub otyłością. Problem ten dotyczy przedstawicieli obu płci i pojawia się w coraz młodszym wieku. U jego podstaw leży przede wszystkim niewłaściwa, źle zbilansowana dieta i siedzący tryb życia. Brak aktywności fizycznej zwiększa natomiast ryzyko rozwoju wielu schorzeń – nie tylko wspomnianej już otyłości, ale również cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy raka. Z badań przeprowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach 2017-2020 wynika, że z chorobami przewlekłymi zmaga się 37 procent dorosłych Polaków, przy czym liczba pacjentów stale rośnie. Na czym polega program „Recepta na ruch”? Ministerstwo Zdrowia chce zatrzymać te niepokojące trendy. Dlatego uruchomiło pilotaż programu „Recepta na ruch”. Jego głównym celem jest upowszechnienie w społeczeństwie aktywności fizycznej oraz propagowanie właściwych nawyków żywieniowych, zależnie od indywidualnych potrzeb. Program obejmuje dwa moduły: treningi stacjonarne pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty,

pracę własną, czyli ćwiczenia w domowym zaciszu z wykorzystaniem aplikacji mojeIKP. Świadczeniobiorca znajdzie w oprogramowaniu plan treningowy przygotowany specjalnie dla niego przez specjalistę. Dodatkowo zyska dostęp do indywidualnych porad żywieniowych opracowanych przez dietetyka oraz do konsultacji z psychologiem (jeden raz w trakcie trwania pilotażu). Udział w „Recepcie na ruch” będzie poprzedzony oceną aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia uczestnika. Plan oddziaływań terapeutycznych może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb danej osoby i poczynionych przez nią postępów. Skierowanie do programu ma prawo wystawić: lekarz, położna albo pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuta, a także specjalista z zakresu: kardiologii,

ortopedii,

gastrologii,

diabetologii,

onkologii,

ginekologii,

urologii,

endokrynologii,

pulmonologii,

neurologii. Zaplanowano trzy cykle treningowe po 6 tygodni każdy. Realizacyjny etap programu zakończy się po 20 października 2025 roku. Jak wziąć udział w pilotażu? Po otrzymaniu e-skierowania pacjent musi zarejestrować się na wizytę diagnostyczno-kwalifikacyjną u realizatora programu pilotażowego (fizjoterapeuty) i postępować zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Kto może skorzystać z darmowych treningów? Program „Recepta na ruch” jest skierowany do osób po 25 roku życia, które nie korzystały z wcześniej realizowanych programów pilotażowych, mają Internetowe Konto Pacjenta oraz aplikację mojeIKP i są sprawne na tyle, by brać czynny udział w ćwiczeniach. Szacuje się, że w pilotażu weźmie udział 15 tysięcy osób z całego kraju. Z uczestnictwa w pilotażu dyskwalifikują aktywne choroby nowotworowe i schorzenia przewlekłe, na przykład cukrzyca. Co ważne, świadczeniodawca ma prawo zawiesić udział uczestnika w programie, jeśli ten nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań (na przykład treningów). Czytaj też:

Możesz utracić dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Uwaga na SMS-y o Profilach ZaufanychCzytaj też:

Zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne już od 1 października