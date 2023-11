Nastolatek połknął 21 magnesów. Okazało się, że nie zrobił tego świadomie

Lekarze z Guthrie Healthcare System w Sayre w Pensylwanii udokumentowali przypadek nastoletniego chłopca, który połknął 21 krążków magnetycznych. Studium przypadku opisali w czasopiśmie BMJ Case Reports.

Chirurdzy usunęli magnesy z żołądka i jelit

Zwykle tego typu przedmioty dzieci połykają podczas zabawy. Zupełnie inaczej było w tym przypadku. Pacjent nie umiał wyjaśnić lekarzom, w jaki sposób magnesy znalazły się w jego żołądku. Nastolatek trafił do szpitala z innej placówki z podejrzeniem obecności metalowego przedmiotu w brzuchu. Prześwietlenia rentgenowskie i tomografia komputerowa wykazały, że w żołądku, ale też w jelitach, znajduje się nie jeden, a wiele metalowych przedmiotów. Pierwsze wyciągnięto z żołądka za pomocą kleszczy – wówczas lekarze wiedzieli już dokładnie, z czym mają do czynienia. Okazało się, że to okrągłe magnesy. Usunięcie większości krążków wymagało interwencji chirurgicznej, a część magnesów zdążyła już uszkodzić ściany jelit.

Pacjent po antybiotykoterapii i obserwacji mógł wrócić do domu. Medycy zwracają jednak uwagę, że miał dużo szczęścia, bo cała historia mogła zakończyć się poważną infekcją. Na szczęście nastolatek skarżył się na bóle brzucha, co sprawiło, że rodzina zwróciła się po pomoc medyczną. Lekarze odkryli też tajemnicę, w jaki sposób chłopiec połknął magnesy.

Jak nastolatek zjadł 21 magnesów?

Wyjaśnienie zagadki zaskoczyło lekarzy. Okazało się, że nastolatek jadł magnesy w nocy, podczas snu. Chłopiec bowiem lunatykuje. Lekarze przy okazji zwrócili uwagę, aby rodzice pamiętali o nietrzymaniu w zasięgu dzieci takich przedmiotów, jak magnesy. Bo choć opisany przypadek jest wyjątkowy, to połknięcie magnesów przez dzieci wcale nie jest rzadkie, a może skończyć się poważnym uszkodzeniem układu pokarmowego.

