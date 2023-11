Miała w głowie „tykające bomby”. Aldona Orman przestrzega przed objawami tętniaka mózgu

Aldona Orman to aktorka znana między innymi z roli Barbary Mileckiej w serialu „Klan”. Artystka regularnie występuje również na deskach teatralnych. Niedawno musiała przerwać aktywność zawodową i zawalczyć o swoje zdrowie. Jak przyznaje długo bagatelizowała niepokojące objawy. Teraz przestrzega innych, by nie popełniali jej błędu.

Aldona Orman miała w głowie cztery tętniaki

Aldona Orman trafiła do szpitala prosto z planu serialu „Klan”. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych okazało się, że aktorka ma w głowie świeżą krew i częściowo pękniętego tętniaka. Przeszła udaną, wielogodzinną operację, o czym poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych:

– 16 października zostało mi uratowane życie! Najpierw moja kochana i wspaniała Klanowa Rodzina, szybko wezwała karetkę na plan, gdy częściowo pękł mi tętniak w głowie [...] Embolizowano go [zamknięto światło pękniętego naczynia – przyp. red.] od 1.00 do 6.30 rano. Po 10 dniach dalej ból jest straszny. Jestem bardzo słaba. Żadne leki nie potrafią go uśmierzyć – napisała na Instagramie.

Artystka serdecznie podziękowała całemu personelowi szpitalnemu, który sprawował nad nią opiekę w tych trudnych chwilach (lekarzom, pielęgniarkom etc.). Wydawało się, że najgorsze ma już za sobą. Pod koniec października zamieściła jednak w sieci kolejny wpis, w którym powiadomiła obserwatorów o kolejnym zabiegu chirurgicznym:

Kochani, jestem już po drugiej, bardzo trudnej, ale udanej, operacji zabezpieczenia kolejnych, zagrażających mojemu życiu, tętniaków. Okazało się po rezonansie, że w głowie miałam ich aż cztery, a nie jeden, jak pokazywały wcześniejsze tomografie komputerowe. Dla wszystkich było to ogromne zaskoczenie. Rezonans magnetyczny jest dużo bardziej szczegółowym badaniem niż tomografia.

W tym samym wpisie zaapelowała do wszystkich, by zwracali większą uwagę na stan swojego zdrowia i nie bagatelizowali niepokojących sygnałów ze strony organizmu.

Jakie objawy daje tętniak mózgu?

Aldona Orman przyznała, że cierpiała na uporczywe bóle głowy i szyi. Lekceważyła jednak problem, składając go na karb przepracowania i wcześniejszych urazów, jakich doznała podczas wypadku na planie zdjęciowym. Brała leki przeciwbólowe i starała się normalnie funkcjonować.

– Bolała mnie i głowa, i szyja. Brałam proszki przeciwbólowe. Teraz chciałabym przestrzec wszystkie osoby, które mają jakieś bóle i dolegliwości, i je trochę ignorują, jak ja. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę mieć tętniaka w głowie, a nawet cztery... Nawet tego dnia, kiedy szłam na zdjęcia, wzięłam tabletki przeciwbólowe, by móc grać. I wydarzyło się to, co się wydarzyło – wyznała w jednym z programów telewizyjnych.

Bóle głowy, które wskazała aktorka, to jeden z najczęstszych objawów tętniaka, ale nie jedyny. Inne ważne symptomy to: sztywność karku, nudności, wymioty, światłowstręt, wzrost ciśnienia tętniczego, płytki oddech, przyspieszone bicie serca itp. Do pęknięcia tętniaka dochodzi najczęściej pod wpływem silnego stresu. Taki stan zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjenta. Dlatego niezwykle ważna jest szybka i niezwłoczna reakcja.

