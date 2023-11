Pierwszy na świecie przeszczep oka. To przełomowa operacja

Aaron James to 46-latek, który przeżył wypadek porażenia prądem. Doznał rozległych obrażeń: utracił wówczas m.in. lewe oko i część twarzy. Teraz mężczyzna ma nowe oko, a chirurdzy mówią o przełomie i kluczowym momencie w dążeniu do przywrócenia wzroku milionom ludzi.

Przeszczep oka i połowy twarzy

Aaronowi Jamesowi podczas operacji, która miała miejsce w maju 2023 roku, wymieniono tak naprawdę połowę twarzy, a całej procedurze brało udział 140 pracowników służby zdrowia. Operacja trwała aż 21 godzin. Chirurdzy z NYU Langone Health, którzy przeprowadzili skomplikowany zabieg, poinformowali teraz, że mężczyzna szybko wraca do zdrowia, a oko jest dobrze ukrwione. Jak podają lekarze, prawe oko pacjenta nadal działa.

– Sam fakt, że dokonaliśmy pierwszego udanego przeszczepu całego oka wraz z twarzą, jest ogromnym wyczynem, o którym wielu od dawna myślało, że nie jest możliwy. Zrobiliśmy jeden duży krok naprzód i utorowaliśmy drogę do następnego rozdziału dotyczącego przywrócenia wzroku – powiedział cytowany przez media dr Eduardo Rodriguez, jeden z czołowych chirurgów w zespole operującym Jamesa.

Pierwszy przeszczep oka szansą dla innych pacjentów

Nie wiadomo, czy pacjent odzyska wzrok, choć jak wskazała lecząca go okulistka, oko jest dobrze ukrwione, ma prawidłowe ciśnienie i co ważne – generuje impuls elektryczny. Stąd lekarze nie wykluczają, że przeszczepione oko z czasem zacznie pełnić swoje funkcje, choć jest to w tym przypadku mało prawdopodobne. Jednak nawet jeśli się to nie uda, lekarze uważają, że są o krok bliżej do przywracania wzroku innym pacjentom. Warto dodać, że od lat lekarze z powodzeniem przeszczepiają same rogówki. Przeszczepu całego oka do tej pory nie udało się nikomu dokonać.

facebook

Sam Aaron James powiedział w wywiadzie dla AFP, że chciałby, aby o jego operacji usłyszał cały świat. Bo jak stwierdził, nawet jeśli oko w jego przypadku nigdy nie odzyska widzenia, to być może przy kolejnej takiej operacji lekarze znowu nauczą się czegoś więcej. Pacjent przyznał, że sama operacja przeszczepu części twarzy odmieniła jego życie. Jak podkreślił, znowu czuje zapach i smak i po raz pierwszy od wielu miesięcy mógł pocałować swoją żonę.

Czytaj też:

Kolejny przeszczep płuc w Krakowie. Jest ważny apel lekarzyCzytaj też:

Narządy do przeszczepów będzie można przechowywać dłużej? Ma pomóc specjalna substancja