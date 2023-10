Narządy do przeszczepów będzie można przechowywać dłużej? Ma pomóc specjalna substancja

Transplantacja polega na pobraniu narządu lub tkanki od dawcy i wszczepieniu biorcy. Jest to uznana oraz osiągająca wspaniałe wyniki metoda leczenia. Pacjenci, którzy przejdą taki zabieg, mogą prowadzić normalne życie. Aktualnie istnieją jednak pewne ograniczenia, przez które wykonywanie transplantacji nie jest łatwe. Jednym z nich jest krótki czas, przez który można przechowywać narządy pobrane od dawcy, zanim trafią do biorcy. Obecnie czas, w trakcie którego musi zostać przeszczepione na przykład serce, wynosi od czterech do siedmiu godzin. Potem narząd nie może być już wykorzystany. Naukowcy dokonali jednak przełomowego odkrycia, dzięki któremu być może uda się wydłużyć ten czas. To z kolei jest „światełkiem w tunelu”, by zwalczyć kryzys niedoboru narządów do transplantacji.

Dłuższe przechowywanie narządów do przeszczepu – badanie

Obecnie, mimo wysiłków lekarzy, przechowywanie narządów do transplantacji, nadal jest sporym problemem. Czas przechowywania narządów zależy od okoliczności ich pobrania, jednak nie przekracza on kilkudziesięciu godzin. Nowe badania zwiastują jednak rewolucję w tej kwestii. Badacze z Harvard Medical School opracowali specjalną mieszaninę substancji chemicznych. Ma ona chronić zamrożone narządy, które następnie będą użyte do przeszczepu. Dzięki niej organy będą przez znacznie dłuższy czas niż obecnie nadawać się do wykorzystania. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „The FASEB Journal”.

Naukowcy przeprowadzili eksperyment, podczas którego jako modelu użyli danio pręgowanego (gatunek ryby często wykorzystywany w badaniach biologicznych).

Czas przechowywania narządów do transplantacji – najobszerniejsza analiza

Specjaliści podczas badania przeprowadzili najobszerniejszą jak dotąd analizę różnorodnych połączeń związków chemicznych, które można wykorzystać w tym celu. Naukowcy w trakcie eksperymentów wzięli pod uwagę temperaturę, w której pobrane narządy miały zapewnioną skuteczną ochronę – musiała to być niska temperatura (minus 10 stopni Celsjusza), a także potencjalną toksyczność.

Badaczom udało się przechowywać pobrany od ryby narząd, jakim było serce, aż przez pięć dni. Potencjalnie wydłużony czas przechowywania ma dotyczyć także innych organów przed przeszczepem. Specjaliści zwrócili także uwagę na rybi model, na którym zostało przeprowadzone badanie. „Danio pręgowane to ważny system modelowy, który, pomimo jego zalet nigdy dotąd nie był wykorzystywany w kontekście zachowania organów do przeszczepu”– zauważyła dr Shannon N. Tessier, współautorka opublikowanej pracy. Naukowcy mają więc nadzieje, że wykonane przez nich badania zachęcą inne zespoły badaczy, którzy zajmują się dziedziną transplantologii, do tego, by wykorzystać ten ważny modelowy organizm.

