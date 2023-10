Superstulatka ma 116 lat i nie jest schorowana. O rekordzistach długowieczności

Zegar biologiczny człowieka „nastawiony” jest na 120 lat. Jednak najstarsza osoba, która żyła na świecie, przekroczyła go o 2 lata.

Ile lat przeżyli rekordziści długowieczności?

Rekordzistką okazała się Francuzka, Jeanne Louise Calment. Urodzona w 1875 roku, zmarła w 1997. Do dziś uznawana jest za rekordzistkę długości życia ludzkiego – przeżyła 122 lata i 164 dni (łącznie 44 724 dni).Długość jej życia została dokładnie udokumentowana naukowo. Przeżyła zarówno swoją córkę, jak i wnuka. Do 110 roku życia mieszkała sama, a później wprowadziła się do domu opieki w Arles. Naukowcy badający długowieczność próbowali ustalić, co przyczyniło się do osiągnięcia tak zacnego wieku. Zdaniem Francuzki, był to optymizm. Nie stroniła od słodyczy ani palenia papierosów. Swój przypadek komentowała słowami: „Dobry Pan Bóg o mnie zapomniał”. Ciekawostką jest fakt, że Calment jest też najstarszą osobą, która wystąpiła na wielkim ekranie – jako 114-latka pojawiła się w filmie o Vincencie van Goghu „Vincent and Me”. Opowiadała w nim o słynnym malarzu, którego spotkała w sklepie swojego wuja, gdy była nastolatką.

Jeanne Louise Calment, osiągając wiek 122 lat, pobiła inny rekord, należący do Japończyka Shigechiyo Izumiego, który przeżył 120 lat.

Kto aktualnie jest najstarszym człowiekiem na świecie?

Aktualną rekordzistką Guinnessa w kategorii najstarsza żyjąca osoba na świecie jest Hiszpanka María Branyas Morera. W marcu obchodziła 116 urodziny. Przyszła na świat w 1907 roku w San Francisco. W 2000 roku, w wieku 93 lat, przeniosła się do domu opieki w Olocie, gdzie obecnie mieszka. Ma dobry wzrok, umożliwiający jej czytanie prasy. Nie słyszy na jedno ucho i częściowo na drugie. W pandemii zachorowała na COVID-19, ale z powodzeniem wyzdrowiała. Przyjęła też dwie dawki szczepionki na koronawirusa, co czyni ją najstarszą żyjącą zaszczepioną superstulatką. Za sekret swojej długowieczności uważa zachowywanie umiaru w jedzeniu. Przez całe życie jadła wszystko, w niewielkich ilościach. Nie wyobraża sobie dnia bez jogurtu naturalnego.

Jakie problemy zdrowotne mają seniorzy?

Na świecie żyje około 455 tys. osób, które przekroczyły sto lat. W Polsce jest ich 2,6 tysiąca. Szacunki wskazują, że ich liczba będzie systematycznie rosła. Najwięcej stulatków można spotkać w Japonii, gdzie jest ich 90 tysięcy. Zdaniem lekarzy geriatrów, wraz z wydłużaniem życia, pojawiają się nowe problemy geriatryczne, jak wielochorobowość (cierpi na nią 90 procent osób po siedemdziesiątce). Inne to zespół kruchości, sarkopenia, czyli utrata siły i masy mięśni szkieletowych. Także depresja, zespoły otępienne, nietrzymanie moczu, upadki z własnej wysokości, które są przyczyną szeregu poważnych problemów zdrowotnych. W Polsce leczeniem seniorów zajmują się lekarze geriatrzy, jednak w tym momencie brakuje aż 2,5 tysiąca tych specjalistów. Problemem jest też uboga infrastruktura geriatryczna i brak systemowego holistycznego modelu zintegrowanej opieki medycznej dla seniorów.

