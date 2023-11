Oczyszczacze powietrza nie zapobiegają infekcjom. Są wyniki badań

Oczyszczacze powietrza zyskały na popularności w okresie pandemii COVID-19 jako urządzenia do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem. Najnowsze badania podważają jednak ich skuteczność, i to nie tylko, jeśli chodzi o zapobieganie infekcji SARS-CoV-2. Zobacz, co udało się ustalić naukowcom.

Istnieje wiele rodzaje sprzętów do poprawy jakości powietrza. Filtry zatrzymują skażone cząsteczki powietrza. Dezynfektory usuwają zanieczyszczenia, bakterie i wirusy za sprawą promieniowania ultrafioletowego, ozonu lub jonizacji. Przynajmniej w teorii. Ta bowiem – jak pokazują najnowsze badania – nie zawsze idzie w parze z praktyką. Oczyszczacze powietrza nieskuteczne Naukowcy z Wielkiej Brytanii dokonali przeglądu 32 badań – obserwacyjnych i eksperymentalnych – które dotyczyły skuteczności systemów do uzdatniania powietrza, takich jak: dezynfektory, filtry czy jonizatory. Zrealizowano je w latach 1970-2022 w warunkach rzeczywistych, na przykład w szkołach i domach opieki. Przeprowadzone analizy nie potwierdziły jednak, że technologie poprawy jakości powietrza przyczyniają się do zmniejszenia częstotliwości bądź liczby infekcji górnych dróg oddechowych. Nie zapobiegają też chorobom. Żadne z badanych rozwiązań nie okazało się skuteczne pod tym względem. – Nie znaleźliśmy żadnych mocnych dowodów na to, że technologie uzdatniania powietrza mogą chronić ludzi w rzeczywistych warunkach. Łączne dowody wskazują, że technologie te nie zatrzymują ani nie ograniczają chorób. Nasze ustalenia są rozczarowujące, ale ważne jest, aby decydenci w dziedzinie zdrowia publicznego mieli pełny obraz sytuacji – podkreśla dr Julii Brainard, główna autorka badań. Ustalenia naukowców rzucają nowe światło na strategie poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych i małych przestrzeniach. W czasie pandemii COVID-19 wiele rządów i firm zainwestowało spore pieniądze w jonizatory i inne systemy oczyszczania powietrza w nadziei, że w ten sposób zmniejszą ryzyko infekcji. Tego typu działania nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. Jak bronić się przed infekcjami? W zmniejszeniu ryzyka infekcji pomóc może wietrzenie pomieszczeń, a także zachowywanie odpowiedniego dystansu w przychodniach, szpitalach oraz innych miejscach użytku publicznego, gdzie gromadzi się dużo ludzi. Bardzo ważne jest również to, by zachować zdrowy rozsądek i nie wychodzić z domu w trakcie choroby. Jeśli jednak jest taka potrzeba, to korzystajmy z maseczek. Nie zapominajmy również, że niezwykle istotną rolę w profilaktyce grypy czy COVID-19 odgrywają szczepienia ochronne. Czytaj też:

