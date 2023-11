Sztuczna inteligencja niczym psychoterapeuta? Wynalazek naukowców z Politechniki Warszawskiej

Zespół ekspertów z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej stworzył nowoczesny system dialogowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Narzędzie to prowadzi rozmowę z pacjentem i co najważniejsze dopasowuje swoje odpowiedzi do treści usłyszanych wypowiedzi. Rozpoznaje też stany emocjonalne rozmówcy. To wszystko dzieje się bez udziału psychoterapeuty. Innymi słowy, specjalista nie steruje systemem.

Sztuczna inteligencja pomaga w psychoterapii

Skuteczność działania systemu w rzeczywistych warunkach przetestowano na grupie niespełna 40 osób, które uczestniczyły w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Na potrzeby badania doktor Izabela Stefaniak opracowała trzy ćwiczenia. Dotyczyły one emocji, które pacjenci odczuwali najczęściej – lęku, złości oraz wstydu. Ochotnicy ustalali z terapeutą cel, na którym chcą się skupić podczas terapii. Sesje podzielono na dwie części – pierwsza sprowadzała się do rozmowy pacjenta ze sztuczną inteligencją, druga polegała na wykonywaniu ćwiczeń relaksacyjnych.

– W trakcie projektu przeprowadzaliśmy ankiety i mamy dużo informacji zwrotnych. Wielu pacjentów zareagowało bardzo dobrze. Okazywało się, że byli bardziej śmiali przed komputerem i mówili więcej niż lekarzowi – podkreśla profesor Artur Janicki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, jeden z autorów wynalazku.

Naukowcy zamierzają kontynuować prace nad zaproponowanym narzędziem. Chcą je usprawnić, by stało się jeszcze bardziej empatyczne. Nie czekało zbyt długo na odpowiedź swojego rozmówcy i nie przerywało jego wypowiedzi.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w psychoterapii

Warto podkreślić, że naukowcy z Politechniki Warszawskiej już wcześniej podejmowali próby stworzenia inteligentnego systemu, który mógłby znaleźć zastosowanie w psychoterapii. Opracowali komputerowy avatar sterowany przez psychoterapeutę. Narzędzie wspierało pacjentów w radzeniu sobie z halucynacjami, „głosami” słyszanymi w głowie, które wyrażały negatywne opinie na ich temat. System AI przeformułowywał je w taki sposób, by nadać im pozytywny wydźwięk. Należy zaznaczyć, że halucynacje głosowe to objaw występujący między innymi w przebiegu schizofrenii.

