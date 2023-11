Najwięcej przypadków COVID-19 tej jesieni. Przy infekcji gardło boli w specyficzny sposób

Koronawirus staje się coraz bardziej zaraźliwy. Rozprzestrzenia się szybko, o czym świadczą nowe zachorowania potwierdzone w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia. COVID-19 nie odpuszcza nawet tym, którzy zmagali się z nim wcześniej. Na 3162 nowe przypadki SARS-CoV-2, aż 1022 osoby zaraziły się ponownie.

W których województwach najwięcej zakażeń COVID-19?

Covidowa mapa pokazuje, że nie ma województw bez nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co zdarzało się jeszcze kilka tygodni temu. Sytuacja zmienia się dynamicznie, ale najwięcej zachorowań wciąż odnotowuje się w województwie mazowieckim.

Liczba zakażeń w poszczególnych województwach:

mazowieckie – 503,

śląskie – 288,

lubelskie – 278,

wielkopolskie – 274,

kujawsko – pomorskie – 242,

dolnośląskie – 186,

małopolskie – 176,

zachodniopomorskie – 165,

podlaskie – 161,

podkarpackie – 151,

pomorskie – 149,

warmińsko-mazurskie – 148,

łódzkie – 134,

świętokrzyskie – 97,

opolskie – 81,

lubuskie – 63.

Ile zgonów z powodu COVID-19?

Najwięcej zgonów z powodu COVID-19 odnotowano niecały tydzień temu, kiedy to z powodu COVID-19 jednej doby zmarły 32 osoby. Najnowszy raport mówi o 6 zgonach, w tym jeden nastąpił wyłącznie z powodu COVID-19, a 5 również z powodu chorób współistniejących. Wg informacji podanych przez RMF FM, około 1200 pacjentów przebywa w szpitalach z powodu powikłań po infekcji SARS-CoV-2.

Wciąż za mało Polaków wykonuje testy. W ciągu doby oficjalnie przetestowano 6159 osób, w tym 2825 testów zleciły POZ-y. Wiele osób bada się na własną rękę, wykorzystując do tego testy apteczne lub zakupione w marketach. Jednak te dane nie trafiają do oficjalnego rejestru.

Jak sprawdzić, czy jestem zakażony koronawirusem?

COVID-19 może objawiać się wysoką gorączką, dreszczami i bólami mięśni. Jednak, jak w rozmowie z „Wprost” mówił doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, w tej chwili jednym z najczęściej występujących objawów zakażenia koronawirusem jest silny ból gardła, który uniemożliwia swobodne przełykanie. Chory nie jest w stanie swobodnie jeść i pić.

Pacjent chory na COVID-19 często jest skrajnie osłabiony, dosłownie „ścina go z nóg”. Brakuje mu sił na wykonywanie podstawowych czynności. W przebiegu infekcji pojawia się również suchy kaszel. Inne objawy to katar, zatkany nos, duszności, utrata węchu, zaburzenia smaku. W związku z tym nie można lekceważyć nawet łagodnych infekcji dróg oddechowych, przeziębień czy objawów łagodnej grypy, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

