Kolka u niemowlaka: 5 sposobów na pozbycie się kolki

Kolki u niemowląt to coś, co młodych rodziców przeraża najbardziej. Wizja krzyczącego z bólu dziecka, któremu nie jesteśmy w stanie pomóc, u każdego budzi strach. Zamiast jednak wpadać w spiralę paniki, warto zapamiętać sprawdzone sposoby, które pomogą ulżyć w bólu dziecku i ułatwią przejście przez trudny czas kolek.

Czym jest kolka u dziecka?

Kolka to nagły skurcz jelit, który wywołuje ból brzucha. Może być spowodowany wieloma rzeczami, m.in. nietolerancją laktozy czy połykaniem zbyt dużej ilości pęcherzyków powietrza.

Bóle mają charakter regularny – powtarzają się codziennie, najczęściej popołudniami i wieczorami. Dziecko wtedy rozdzierająco płacze, pręży się, prostuje nóżki, ma twardy brzuch, nie daje się utulić ani ukoić. Nie może spać, nie chce jeść, krzyczy. To trudna sytuacja nie tylko dla maluszka, którego boli brzuszek, ale również dla rodziców, których ten płacz przeraża.

Przyczyny kolki

Wśród przyczyn kolki wymienia się:

niedostateczną dojrzałość układu pokarmowego

refluks żołądkowo-przełykowy

alergie pokarmowe



nietolerancję laktozy

nadmiar gazów

zbyt szybkie łykanie pokarmów, przez co dziecko połyka za dużo powietrza

Jak rozpoznać kolkę u dziecka?

Młodzi rodzice nie wierzą w zapewnienia, że wkrótce nauczą się rozpoznawać przyczyny płaczu dziecka. Będą wiedzieli, kiedy niemowlę płacze z głodu, kiedy chce się przytulić, sygnalizuje, że ma brudną pieluszkę, a kiedy je coś boli. Na początku wszystko jest nowe i budzi w nich lęk – to zupełnie naturalna sytuacja. Tak jak niemowlę potrzebuje czasu na to, by zaadaptować się w nowej rzeczywistości, tak rodzice potrzebują go, by odnaleźć się w nowej roli.

Płacz spowodowany kolką można jednak rozpoznać od razu. Jest on przeszywający, nie da się go ukoić. Dziecko nie ma mokrej pieluszki, nie jest głodne – i wciąż płacze. Wyraźnie sygnalizuje, że je coś boli.

Warto zapamiętać

Kolki najczęściej pojawiają się pomiędzy 2. a 6. tygodniem życia niemowlaka

Występują o tej samej porze, zwykle pomiędzy godz. 16 a 22

Płacz trwa minimum 2-3 godziny

Dziecko pręży się, wygina, puszcza gazy

Niemowlę ma twardy brzuszek

Sposoby na kolkę

Kolki nie da się całkowicie wyeliminować, można jedynie zmniejszyć jej uciążliwe objawy. Trzeba poczekać, dopóki układ pokarmowy maluszka nie dojrzeje, wtedy kolka minie samoistnie. Istnieje kilka sposobów, które pomagają ulżyć dziecku w bólu i zmniejszają napady kolki.

1. Masowanie brzuszka

Delikatne masowanie brzuszka w połączeniu z kojącym głosem mamy lub taty mogą zdziałać cuda. Masaż wykonujemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Masujemy brzuszek 30 minut po posiłku, najlepiej kilka razy dziennie (podczas zmiany pieluszek, po kąpieli). Regularne wykonywanie masażu ułatwia pozbycie się nadmiaru gazów.

2. Ogrzewanie brzuszka

Bardzo dobrze działa na kolkę rozgrzanie brzuszka np. przy pomocy ciepłej pieluszki tetrowej (rozgrzanej wcześniej żelazkiem) czy termoforu z pestek wiśni. Delikatne gładzenie dziecka po główce i mówienie do niego kojącym tonem w trakcie rozgrzewania brzuszka pomagają ukoić płacz.

3. Spowijanie niemowlaka

Niemowlęta lubią być spowijane. W brzuchu miały bardzo niewiele przestrzeni, dlatego po porodzie czują się zagubione i przestraszone nową sytuacją. Dobrze jest spowijać je przy pomocy otulacza lub rożka. Dzięki temu czują się bezpieczniejsze, nie męczy je odruch Moro, łatwiej zasypiają.

4. Noszenie i kołysanie

Jeśli pojawia się atak kolki, otul dziecko ciasto kocykiem lub rożkiem i pokołysz na rękach. Powinno szybko się uspokoić – w końcu przez 9 miesięcy było kołysane i noszone w brzuchu. Nieprawdą jest, że nie należy nosić dziecka. Niemowlętom trzeba zapewnić tyle bliskości ile potrzebują.

5. Biały szum

Małe dzieci uspokajają się przy monotonnych dźwiękach takich jak szum odkurzacza, suszarki do włosów, okapu kuchennego. Przy płaczu kolkowym warto je owinąć, pokołysać i włączyć im biały szum. Ten dźwięk przypomina im szum wód płodowych z okresu ciąży, co pomaga im uspokoić bicie serca i się wyciszyć.

Warto wiedzieć

W aptekach można kupić preparaty antykolkowe, które pomagają na ból brzuszka i wzdęcia. Można je stosować od 28. dnia życia dziecka. Zawierają często dimetykon czy simetykon, substancje ułatwiające usuwanie gazów. Ich stosowanie trzeba uzgodnić z pediatrą.

Pamiętaj!

Kolka ma charakter przejściowy. To minie!

Dziecko płacze, bo je boli brzuszek. Nie robi tego na złość, nie chce utrudnić Ci w ten sposób życia

Okres kolek jest trudny dla całej rodziny. Warto postarać się panować nad emocjami, bo dodatkowy stres nie jest nikomu potrzebny. Dzieci wyczuwają nastroje rodziców – jeśli będą zdenerwowani, one będą bały się jeszcze mocniej

Jeśli czujesz, że przez wielogodzinny płacz jesteś na granicy wytrzymałości psychicznej, poproś męża/partnera/mamę/teściową o pomoc w opiece nad dzieckiem. Proszenie o pomoc nie świadczy o Twojej porażce rodzicielskiej tylko o zmęczeniu. Gdy wyjdziesz na spacer, emocje opadną, a po powrocie będziesz mogła z większą empatią zająć się niemowlęciem

I znów punkt pierwszy. Kolka minie szybciej niż myślisz!

