Biały szum: czym jest, jak działa i czy pomaga w zasypianiu?

Biały szum to jednostajny dźwięk, który pomaga się zrelaksować i wyciszyć. Szum morza, deszczu, wiatru, suszarki – to niektóre przykłady szumu, które uspokajają nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Czym jednak jest biały szum i dlaczego tak rewelacyjnie działa na niemowlęta?

Czym jest biały szum?

Biały szum to szum akustyczny o jednostajnym, równomiernym natężeniu dźwięku. Dzięki temu wprowadza organizm w stan wyciszenia i ukojenia, pomaga się zrelaksować i zasnąć. Najpopularniejszy dźwięk białego szumu to ten suszarki do włosów. W podobny sposób działa również okap kuchenny, odkurzacz, szum samochodu, deszczu, morza, liści na drzewach.

Jak działa tego rodzaju dźwięk?

Biały szum pomaga się wyciszyć, gdy organizm jest przebodźcowany i nadmiernie pobudzony. To dlatego płaczące dzieci uspokajają się przy dźwięku suszarki. Ich układ nerwowy przestaje przetwarzać tyle informacji, uspokaja się, by wreszcie umożliwić organizmowi zapadnięcie w sen. Co ciekawe, dźwięk ten przypomina również dziecku środowisko, w jakim dojrzewało w czasie ciąży. Płód nie rozwija się w ciszy– w brzuchu mamy słyszy wody płodowe i dźwięki dobiegające z otoczenia. Dlatego łatwiej mu zasnąć przy białym szumie, czuje się wtedy bezpieczniej, tak jak u mamy.

Korzyści ze słuchania białego szumu

Okazuje się, że gdy zasypiamy przy białym szumie, mózg lepiej pracuje. Naukowcy dowiedli, że istnieje związek pomiędzy białym szumem a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia śmierci łóżeczkowej (SIDS). Mózg dziecka rejestruje dochodzące do niego dźwięki, więc nie przestaje pracować.

Słuchanie tego rodzaju dźwięków poleca się również dzieciom, u których zdiagnozowano ADHD. Pomaga on im się wyciszyć i odizolować od dźwięków, które mogą rozpraszać je przy nauce czy innych czynnościach. Dzięki temu łatwiej się koncentrują i są w stanie skupić na wykonywanej przez siebie czynności.

Jak stosować biały szum?

Na rynku istnieje wiele akcesoriów dla niemowląt emitujących biały szum. Najczęściej wyglądają one jak przytulanki, dzięki czemu bezpiecznie można położyć je przy łóżeczku dziecka. Mają one regulację głośności, co pozwala je przyciszyć, by głośne dźwięki nie wpłynęły negatywnie na słuch niemowlaka (natężenie dźwięku nie powinno przekroczyć 50 dB).

Kiedy nie stosować białego szumu?

Specjaliści nie polecają stosowania tego rodzaju dźwięków jako remedium na problemy z zasypianiem u dziecka. Jeśli niemowlę nie chce spać, warto przyjrzeć się jego rytmowi dnia. Bezpieczniej i efektywniej jest wprowadzić mu stałe godziny drzemek i czuwania oraz zadbać o codzienne rytuały ułatwiające zasypianie (np. kąpiel o tej samej porze).

Biały szum można stosować do okresu przedszkolnego, ale nie należy tego robić zbyt często. Nie poleca się włączania białego szumu dziecku, które np. płacze w ciągu dnia, bo właśnie przechodzi bunt dwulatka. To nie pomoże mu poskromić emocji i nie nauczy go, jak ma sobie z nimi radzić. Im dziecko jest starsze, tym rzadziej powinno się korzystać z białego szumu.

Biały szum dla dorosłych

Te dźwięki działają również na osoby dorosłe. Słuchanie szumu fal czy liści drzew pomaga odprężyć się po ciężkim dniu i wyczyścić głowę z nadmiaru informacji czy spraw do załatwienia. Poleca się go również osobom walczącym z bezsennością. Spokojne dźwięki pomagają im zasnąć.