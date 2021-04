Ciemieniucha u niemowlaka: czym jest i jak się jej pozbyć?

Ciemieniucha to problem natury estetycznej. Żółte łuski na skórze głowy dziecka nie wyglądają dobrze. Kojarzą się z zaniedbaniem ale to nieprawda – ciemieniucha powstaje pod wpływem nadprodukcji gruczołów łojowych, a nie ze względu na brak higieny. Co trzeba o niej wiedzieć i jak się jej pozbyć?

Co to jest ciemieniucha?

Ciemieniucha to łojotokowe zapalenie skóry. Na skórze głowy, w miejscu, w którym gruczoły łojowe pracują bardzo intensywnie, pojawiają się żółte łuski. To zaschnięty łój.

Łuski mogą pokryć znaczną część skóry, tworząc żółtą skorupkę. U dzieci o jasnych włosach może to wyglądać tak, jakby były lekko rude. Łuski pojawiają się również na brwiach oraz za uszami. Taka skóra wymaga dokładnej i regularnej pielęgnacji.

Przyczyny powstawania ciemieniuchy

Ciemieniucha powstaje u niektórych niemowląt, które mogą mieć skłonność do atopowego zapalenia skóry. Jej przyczyna tkwi w niedojrzałości gruczołów łojowych, które pracują nie tak jak powinny. Kiedyś sądzono, że powstanie ciemieniuchy powiązane jest ze sposobem karmienia niemowlaka, ale dziś już wiadomo, że to teoria błędna.

Ciemieniucha nie wynika więc z zaniedbania, błędów pielęgnacyjnych czy niedostatecznej higieny. Warto to sobie uświadomić, bo mamy najczęściej myślą, że źle opiekują się swoim dzieckiem.

Czy ciemieniucha boli?

Dziecko nie odczuwa żadnych dolegliwości przez ciemieniuchę. Zmiany te nie swędzą go ani nie bolą. To po prostu problem natury estetycznej, który bardziej przeszkadza mamom niż niemowlakom. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba go zwalczy. Ciemieniucha może nadkazić się bakteryjnie, dlatego warto się jej pozbyć gdy tylko się pojawi.

Jak pozbyć się ciemieniuchy?

Aby pozbyć się łusek, warto uzbroić się w cierpliwość. Nie stanie się to z dnia na dzień, ale kilka lub kilkanaście dni regularnych zabiegów zwykle wystarcza, by wyeliminować problem.

Skórę głowy trzeba dobrze natłuścić, a następnie wyczesać zmiany. Można do tego wykorzystać dziecięcą oliwkę, olej migdałowy, specjalne oleje na ciemieniuszkę, żele i kremy, które kupimy w aptece. Kiedyś stosowano do tego celu kuchenne masło i część mam do dziś po nie sięga.

Skórę głowy natłuszczamy kilka godzin przed kąpielą, później myjemy włoski i dokładnie wyczesujemy łuski. Taki zabieg powtarzamy kilka dni z rzędu.

Nasmaruj dokładnie skórę głowy dziecka. Możesz też zrobić na noc, a rano umyć włoski. Pamiętaj jednak, by z mokrą główką nie wychodzić z dzieckiem na spacer Pozostaw mieszankę na główce Dokładnie umyj główkę zwykłym szamponem dla niemowląt albo szamponem przeznaczonym do ciemieniuchy Wyczesz łuski miękką szczotką Zabieg powtarzaj kilka dni z rzędu

Błędy pielęgnacyjne

Nie zakładaj nieoddychających czapeczek w mieszkaniu Nie wyczesuj łusek palcami – ciemieniucha może nadkazić się bakteryjnie! Nie bagatelizuj ciemieniuchy – lepiej pozbyć się jej od razu, zanim zmiany się nasilą Nie stosuj drażniących szamponów, które mogą dodatkowo wysuszać skórę dziecka. Wybieraj raczej delikatne i łagodne produkty Gdy ciemieniucha pojawi się przy uszach, dbaj o nawilżenie ciała dziecka. Być może jest to sygnał, że niemowlę cierpi na atopowe zapalenie skóry. Warto to skonsultować z pediatrą

Kiedy udać się do lekarza?

Jeśli zauważymy, że ciemieniucha nie znika, ale staje się bardziej czerwona, pojawia się swędzenie, bo dziecko zaczyna się drapać, powinniśmy udać się do pediatry. Niepokój może budzić również ciemieniucha, która nie znika po 14 dniach i która ma charakter nawracający. W takiej sytuacji warto sprawdzić u pediatry, czy dziecko nie ma alergii.

