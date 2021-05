Olej ze słodkich migdałów genialnie spłyca zmarszczki i zapobiega rozstępom

Olej ze słodkich migdałów obłędnie pachnie i rewelacyjnie działa na skórę. Stosuje się go nie tylko po to, by odżywić i głęboko nawilżyć cerę, ale również spłycić zmarszczki. Co warto wiedzieć o oleju migdałowym i kto może po niego sięgnąć?

Jak pozyskuje się olej ze słodkich migdałów?

Olej z migdałów pozyskuje się z nasion migdałowca pospolitego (wł. Prunus dulcis). Roślina ta pochodzi z Azji Środkowej, ale uprawia się ją również na południu Europy i na północy Afryki. Wyróżnia się dwie odmiany Prunus dulcis, słodką i gorzką, ale na masową skalę uprawia się tę pierwszą.

Właściwości oleju

Olej z migdałów bogaty jest w substancje odżywcze, które dobroczynnie działają na skórę. Zawiera:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę E



flawanoidy

kwasy fenolowe

kwas oleinowy

kwas linolowy



proteiny

potas

magnez



fosfor

mangan

Działanie oleju z Prunus dulcis

Olej z nasion migdałowca ma lekką konsystencję, dzięki czemu szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Jednocześnie wnika w głąb skóry, regenerując ją i dogłębnie odżywiając. Poprawia napięcie cery, zwiększa jej elastyczność, wygładza i spłyca drobne zmarszczki.

Można stosować go nie tylko do pielęgnacji skóry twarzy, ale również całego ciała. Wzmocni barierę lipidową naskórka, złagodzi podrażnienia, świąt i pomoże uporać się z suchymi partiami skóry np. na kolanach i łokciach.

Olej ze słodkich migdałów można stosować do kąpieli, dzięki czemu skóra będzie przyjemnie nawilżona, do nacierania po prysznicu albo do stosowania na zrogowaciały naskórek.

Kto może stosować olej?

Produkt ten polecany jest przede wszystkim do pielęgnacji skóry suchej, która szybko traci wodę. Wnika w głębsze partie cery i zatrzymuje w niej wodę, wzmacniając jej barierę ochronną. Z tego względu często bywa nazywany naturalnymemolientem.

Sprawdzi się również do pielęgnacji skóry dojrzałej, która często jest przesuszona. Spłyci zmarszczki, uelastyczni cerę, poprawi napięcie włókien kolagenowych. Dzięki zawartości witaminy A i witaminy E oraz kwasu ferolowego olej z migdałów ma zdolność naprawiania mikrouszkodzeń dokonanych przez wolne rodniki.

Migdałowiec na rozstępy

Produkty, zawierające olej ze słodkich migdałów, sprawdzą się w pielęgnacji skóry narażonej na pęknięcia. Czysty olej z migdałowca poleca się kobietom w ciąży, których skóra jest mocno napięta i szybko się rozciąga. Uelastycznia ją, wzmacnia i zmniejsza ryzyko wystąpienia rozstępów. W zaawansowanej ciąży warto nacierać nim brzuch, uda i pośladki co najmniej dwa razy dziennie.

Olej do włosów

Olejek sprawdzi się także w pielęgnacji włosów o różnej porowatości. Mogą po niego sięgnąć posiadaczki włosów średnio- i wysokoporowatych. Wygładzi rozchylone łuski, odżywi je i dociąży, dzięki czemu włosy będą wyraźnie gładsze, bardziej elastyczne i zdrowe.

Środek do pielęgnacji skóry niemowląt

Olej ze słodkich migdałów jest świetnym sposobem na pielęgnację wrażliwej i delikatnej skóry niemowląt. Można nacierać nim skórę maluszka po kąpieli albo dodawać bezpośrednio do wody do kąpieli. Poleca się go również do nacierania skóry włosów, gdy niemowlę ma ciemieniuchę. Zmiękcza naskórek i ułatwia wyczesywanie łusek zaschniętego łoju z główki dziecka.

Przeciwskazania do stosowania oleju

Olej rzadko wywołuje alergie, dlatego jest uznawany za kosmetyk bezpieczny. Mogą go stosować kobiety w ciąży i małe dzieci, ponieważ świetnie nawilża i zabezpiecza skórę, a jednocześnie bardzo rzadko podrażnia. Jedynym przeciwskazaniem jest alergia na orzechy.

Osoby uczulone powinny ostrożnie podchodzić do stosowania kosmetyku, a przed pierwszym użyciem wykonać test skórny. Polega on na posmarowaniu małego kawałka skóry produktem i sprawdzeniu, czy nie pojawi się reakcja alergiczna.

