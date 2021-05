5 propozycji zabaw dla przedszkolaków

Zabawy dla przedszkolaków mogą skutecznie zaangażować dzieci, zaciekawić je i stanowić świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu. W co się bawić z trzy-, cztero- i pięciolatkami?

Jakie zabawy dla przedszkolaków?

Przedszkolaki szybko się uczą i są ciekawe świata. Warto to wykorzystać, wymyślając dla nich zabawy, które rozwiną je, poprawią ich motorykę małą, nauczą logicznego myślenia. Nie wolno również zapominać o rozwoju ruchowym – małe dzieci są bardzo energiczne i warto zadbać o codzienną dawkę aktywności na świeżym powietrzu, by mogły wybiegać się i dotlenić.

Propozycje zabaw dla małych dzieci

Przygotowaliśmy dla Was 5 propozycji zabaw, które skutecznie zaangażują dziecko. Dzięki temu rodzic może spędzić z nim wartościowy i fajny czas albo zająć się wypełnianiem własnych obowiązków. W dobie pandemii, gdy często pracujemy zdalnie, taka chwila skupienia może być dla rodziców bardzo cenna.

1. Tekturowe miasteczko

Dzieci uwielbiają wycinanki i zabawy manualne. Warto je do nich zachęcać, bo wspierają motorykę małą i przygotowują je do nauki pisania. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie kartonów czy tekturowych pudeł, które mamy w domu.

Wspólnie z dziećmi możemy powycinać z nich fasady domów, okna i drzwi, a następnie poprosić maluchy o pomalowanie ich różnymi kolorami farb. Dzięki temu stworzymy kolorowe miasteczko, w którym dzieci będą mogły przeżywać różne przygody. W takim miasteczku mogą zamieszkać ulubione pluszaki maluchów albo figurki zwierzątek czy dinozaurów.

Z kartonu można też wyciąć jeden domek, który dzieci urządzą dla swoich pluszowych misiów. Do umeblowania domku można wykorzystać klocki i inne domowe zabawki. Przedszkolaki uwielbiają naśladować dorosłych, dlatego chętnie będą wymyślały wystrój takiego wnętrza!

2. Malowanie makaronu

Makaron to nie tylko sposób na szybki obiad, ale również na fajną zabawę z dziećmi. Kolorowe muszelki można pomalować farbami, odczekać aż wyschną, a następnie ponawlekać na nitkę i stworzyć z nich piękną biżuterię. Im bardziej różnorodne formy makaronu, tym lepiej! Dzieci będą miały dużo frajdy z przygotowywania takich ozdób.

Taka zabawa ma też dodatkowy plus – uczy dzieci koncentracji, uważności i skupienia. Może być dobrym ćwiczeniem dla maluchów, które mają ADHD i nie potrafią skupić się na żadnej czynności. Malowanie makaronu powinno je zainteresować i wyciszyć.

3. Zwierzątka z modeliny

Modelina to świetna zabawa, która wzmacnia rączki dzieci. Do przygotowania fantastycznych figurek zwierząt wystarczy jedna paczka zwykłej, kolorowej modeliny.

Razem z dziećmi ulepcie z niej ulubione zwierzątka, a następnie włóżcie je do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni Celsjusza. Wystarczy potrzymać w nim figurki przez 15 minut, by je utwardzić. Później świetnie sprawdzą się do zabawy.

4. W chowanego inaczej

Dzieci uwielbiają bawić się w chowanego. Ciekawym pomysłem na wspólną zabawę jest ukrywanie różnych rzeczy w pokoju dzieci i proszenie ich, by je odszukały. Można również zostawić im wskazówki na kartkach, na których narysujemy różne podpowiedzi. Dobra zabawa gwarantowana!

5. Tor przeszkód

Fajna zabawa, która sprawdzi się zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Do przygotowania toru przeszkód można wykorzystać krzesła, kosze, pudełka, duże zabawki, koce. Warto zorganizować dzieciom jak najwięcej utrudnień, stworzyć im tunele z krzeseł i kocy albo pudła do przeskakiwania, dzięki czemu będą miały dużo frajdy z pokonywania przeszkód. Później poprosić je, by po kolei przemierzały tor. Kto wygra, ten otrzyma puchar zwycięzcy. Powodzenia!

