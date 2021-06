Spanie ze zwierzętami wpływa na jakość snu? Te badania mogą zaskoczyć

Wiele rodzin, gdy przygarnia zwierzęta do swoich domów, wychodzi z założenia, że nie pozwoli im wchodzić do łóżek. Ma to być granica, której czworonóg nie może przekraczać. Zazwyczaj szybko te założenia weryfikuje rzeczywistości, a opublikowane niedawno w czasopiśmie „Sleep” badania mogą spowodować, że wpuszczanie zwierząt do łóżek stanie się świadomą decyzją ich właścicieli.

Spanie ze zwierzętami wpływa na jakość snu? Nowe badania

Jak podaje portal timesofindia.indiatimes.com, naukowcy z Concordia’s Pediatric Public Health Psychology Lab odkryli, że jakość snu dzieci, które śpią ze swoimi zwierzętami, jest znacznie lepsza niż tych, które śpią same w łóżkach. Jak wyjaśniają dalej, ciepło ciała zwierząt domowych, a także bicie ich serc wpływa na to, że czworonogi gwarantują dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie pozostaje to bez znaczenia dla komfortu.

To jednak nie jest jedyny atut spania z psem czy kotem. Oprócz złagodzenia odczuwanego stresu, który mogą wygenerować nawet codzienne sytuacje pojawiające się w życiu dziecka, dzielenie łóżka z czworonożnym pupilem może wpłynąć także na wytworzenie się większej ilości hormonów szczęścia – informują naukowcy, na których powołuje się wspomniane źródło.

