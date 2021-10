Kolejna najstarsza matka świata? 70-latka z Indii urodziła dziecko dzięki in vitro

Jivunben Rabari, która dopiero po siedemdziesiątce urodziła dziecko, dołączyła do grona najstarszych matek świata, choć wcale nie pobiła rekordu. Razem z 75-letnim mężem o imieniu Maldhari od lat starała się, by mieć potomstwo, ale ich próby były bezskuteczne. Nawet lekarze byli bardzo zaskoczeni, że po wielu niepowodzeniach parze z 45-letnim stażem małżeńskim metoda in vitro pomogła spełnić marzenie o dziecku.

Pochodząca z wioski Mora w stanie Gujarat kobieta twierdzi, że ma 70 lat, ale nie posiada żadnego dowodu tożsamości, który potwierdzałby jej wiek. Lekarze podkreślają, że odradzali parze seniorów decydowanie się na dzieci, ale małżeństwo nalegało na to, by skorzystać z wszelkich możliwości, jakie daje współczesna medycyna.

70-letnia Jivunben Rabari została matką dzięki in vitro

Choć Hinduska z pewnością jest jedną z najstarszych matek świata, to i tak jest młodsza niż również pochodząca z Indii Erramatti Mangayamma, która w 2019 roku urodziła bliźniaki mając ukończone 74 lata. Kobieta przeszła menopauzę około czterdziestki i przez lata była pewna, że jest bezpłodna.

Dopiero kiedy lekarze zastosowali u niej metodę in vitro okazało się, że po kilku próbach udało się jej zostać matką dwóch córek o imieniu Rama i Uma, które przyszły na świat bez komplikacji za pomocą cesarskiego cięcia. Rok po porodzie zmarł jednak małżonek najstarszej matki świata – 84-latek doznał rozległego zawału.

Czytaj też:

Jaki wiek jest optymalny, by zostać rodzicem? Nowe wyniki badańCzytaj też:

O ile lat szybciej starzeją się matki niedosypiające po urodzeniu dziecka? Będziecie zaskoczeniCzytaj też:

Narodziny dziesięcioraczków to fake news? Wyjaśniamy kulisy kontrowersyjnej sprawy