Jak szkoły przygotowują się na małpią ospę? „To wylęgarnia tego typu infekcji”

Wrzesień to czas powrotu do szkoły ale też czas wzmożonych zachorowań na małpią ospę. Sytuacja taka nie występuje tylko w Polsce – duże obawy wykazują także eksperci w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób stworzyło wytyczne dla szkół podstawowych i placówek opieki nad dziećmi, które mogą pomóc w walce z epidemią.

Przypadek małpiej ospy w Georgii. Rodzice zostali powiadomieni messengerem

Kilka dni temu System szkół hrabstwa Newton poinformował, że jeden uczeń szkoły podstawowej w Mansfield uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa małpiej ospy. Urzędnicy powiadomili jego rodziców za pośrednictwem komunikatora School Messenger. Otrzymali także osobne komunikaty informujące ich o dalszych krokach. W klasach dokonano niezbędnego czyszczenia i dezynfekcji, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko nauki i pracy dla uczniów i personelu.

W zeszłym tygodniu w Stanach zgłoszono łącznie 17 przypadków małpiej ospy wśród dzieci w wieku 15 lat i młodszych. Pierwszy przypadek dotyczyły malucha w Kalifornii, a drugi niemowlęcia, które nie jest mieszkańcem USA. Te dwa przypadki nie były ze sobą powiązane i prawdopodobnie były wynikiem transmisji wirusa w gospodarstwie domowym.

Kluczowy jest fakt, jak rozprzestrzenia się wirus

Wirus małpiej ospy może rozprzestrzeniać się poprzez bliski kontakt osobisty, taki jak kontakt skóra do skóry, bezpośredni kontakt z wysypką, kontakt ze strupami od zakażonej osoby lub wydzielinami układu oddechowego. Chociaż ryzyko jest niskie, istnieje również pewien potencjał rozprzestrzeniania się wirusa przez skażone przedmioty lub powierzchnie, takie jak odzież, pościel lub ręczniki, które były używane przez osobę z ospą małpią.

„W przedszkolach i szkołach jest wylęgarnia tego rodzaju infekcji. Jest to niepokojące, ponieważ w trudniej jest zablokować tam możliwość rozprzestrzeniania się wirusa bez wprowadzania dalszych środków łagodzących” – powiedziała Lori Tremmel Freeman, dyrektor generalna National Association of County and City Health Officials, organizacji zajmującej się zdrowiem publicznym.

– „W tej chwili zalecana jest podstawowa dezynfekcja, ale gdy pojawi się epidemia w szkole, trzeba będzie przeprowadzić dokładne czyszczenie i wprowadzić inne zalecenia, aby ograniczyć kontakt dzieci między sobą” – dodała.

Rodzice powinni więc zatrzymać dziecko w domu, jeśli ma gorączkę lub wysypkę. W przypadku podejrzenia, że ich dziecko może mieć małpią ospę, powinni udać się z nim, do lekarza.

