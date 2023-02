Ile powinny spać niemowlęta? Dowiedz się, ile snu potrzebuje dziecko

Niemowlęta przesypiają nawet 16 godzin w ciągu doby. Wraz z upływem kolejnych miesięcy życia dziecka liczba godzin snu stopniowo się zmniejsza, jednak nawet po ukończeniu 12. miesiąca życia dziecko powinno spędzać w łóżku nie mniej niż 12 godzin. Od pierwszych dni życia należy zapewnić dziecku właściwe warunki do snu, który nie tylko pozwala na regenerację organizmu, ale także jest niezbędny w celu wydzielania niektórych hormonów.

Rytm dobowy noworodków i niemowląt

Czas snu i czuwania u dzieci w pierwszych dniach oraz tygodniach życia reguluje przede wszystkim pora karmienia. Zdrowe noworodki bardzo często dopominają się kolejnego posiłku, a następnie, po chwili czuwania, zasypiają. Jak podaje serwis WebMD: snem noworodków nie steruje wewnętrzny zegar biologiczny, czyli rytm okołodobowy, więc ich wzorce snu nie są związane z cyklami dnia i nocy.

Niemowlęta także potrzebują dużo snu – dziecko do momentu ukończenia 6. miesiąca życia powinno spać przez minimum 14 godzin na dobę, jednak w przypadku starszych niemowląt, można zauważyć stopniowe normowanie się pory snu i pory czuwania.

Ile powinno spać dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia?

Dzieci w wieku od 12. do 36. miesięcy powinny przesypiać minimum 12-14 godzin. Ideałem jest, gdy dziecko przesypia noc, a w ciągu dnia uzupełnia energię podczas drzemki – maluchy mogą potrzebować 1-3 drzemek w ciągu dnia. Z czasem liczba popołudniowych drzemek zaczyna się zmniejszać, co pozwala na uregulowanie rytmu dobowego malucha.

Rezygnacja z popołudniowych drzemek nie musi być równoznaczna z bezproblemowym przesypianiem całej nocy, bo czasami przemęczone maluchy, które nie śpią w dzień, mają trudności z zasypianiem i budzą się w nocy.

Ile powinno spać dziecko w wieku przedszkolnym?

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny spać minimum 12 godzin. U kilkulatków potrzeba popołudniowej drzemki, zaczyna zanikać, jednak zdarza się, że niektóre dzieci regenerują organizm, śpiąc w dzień, nawet do ukończenia 5. roku życia. Wiele w tym przypadku zależy m.in. od poziomu aktywności dziecka.

Ile snu potrzebują dzieci w wieku szkolnym?

Sen jest bardzo ważny dla rozwoju dzieci w każdym wieku. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym potrzebują minimum 11 godzin regenerującego snu, który wspomaga ich rozwój. Niewyspane dziecko może mieć problemy z nauką. Napięty harmonogram dnia i brak czasu na odpoczynek np. chwilę spokojnej zabawy to coraz częstsza przyczyna zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Zbyt późne kładzenie się do łóżka lub za wczesne wstawanie mogą skutkować zaburzeniami pamięci i koncentracji, a także przyczyniać się m.in.do rozwoju nadwagi i otyłości.

Dzieci, które ukończyły 12. rok życia, powinny spać około 8-9 godzin. I w tym przypadku warto jednak wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka, a także poziom aktywności. Dzieci, które np. intensywnie trenują sport, potrzebują więcej snu, który ułatwia regenerację obciążonego wysiłkiem organizmu.

