Późna pora snu jest związana z otyłością u dzieci

„Zaniepokojone mamy i tatusiowie powinni skupić się na utrzymaniu regularności jeśli chodzi o planowanie posiłków i snu” – jak mówi dr Claude Marcus, profesor pediatrii w Instytucie Karolinska w Szwecji i autor nowego badania, które było częścią szerszej analizy dotyczącej otyłości. Badanie skupiło się na 107 dzieciach w Szwecji, przy czym 64 dzieci miało rodzica sklasyfikowanego jako osoba z nadwagą lub otyłością.

Naukowcy monitorowali wagę, wzrost i obwód talii każdego dziecka w wieku od roku do sześciu lat; wszystkie dzieci miały podobne pomiary na początku badania. Sen mierzono przez siedem kolejnych dni, raz w roku za pomocą specjalnego urządzenia monitorującego, które znajdowało się na nadgarstku dziecka. Okazało się, że dzieci, które zwykle kładą się spać późno – po godzinie 21.00 – miały pod koniec badania szerszą talię i wyższe BMI (wskaźnik masy ciała).

– Ta późna pora spania była jednym z czynników, który naprawdę się wyróżniał. Było to związane ze zwiększoną wagą. Widzimy jednak tylko korelację. Jeśli wcześniej położysz dzieci do łóżka, czy coś to zmieni? Nie wiemy tego – powiedział dr Marcus. Naukowiec zasugerował, że brak snu po 21.00 może być oznaką stylu życia, który naraża dzieci na większe ryzyko nadwagi.

Regularny sen lepszy dla młodych umysłów

W komentarzu do badań dr Nicole Glaser i dr Dennis Styne, endokrynolodzy z UC Davis Health w Sacramento w Kalifornii, stwierdzili, że możliwe jest, że otyłość i nieodpowiedni sen mogą być spowodowane innymi czynnikami, takimi jak „nadmiar czasu przed ekranem, nieodpowiednie ćwiczenia lub mniejsze przykładanie wagi do nawyków zdrowotnych rodziny”. Dodali jednak, że niektóre regiony mózgu zaangażowane w regulację cykli snu i budzenia również zarządzają zachowaniami żywieniowymi i na czczo. „Regulacja snu i masy ciała jest zatem ściśle związana na wielu poziomach” – napisali.

Poprzednie badania wykazały, że krótszy czas snu jest związany ze zwiększonym ryzykiem otyłości w dzieciństwie. Jednak badanie przeprowadzone przez zespół Marcusa wykazało, że bez względu na to, jak długo dziecko spało, pójście spać po 21.00 wiązało się ze wzrostem otyłości i wyższym BMI.

