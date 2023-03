Czy można zdjąć dziecku kurtkę na placu zabaw? Lekarka odpowiada

Lekarka prowadzi w mediach społecznościowych popularny wśród rodziców kanał @pediatranazdrowie, gdzie dużo miejsca poświęca m.in. temu, jak budować odporność dzieci. Tym razem inspiracją do nowego tematu był jej własny syn. "Odprowadzałam Karolka do przedszkola, a on zapytał mnie, czy może zdjąć kurtkę na placu zabaw, kiedy będzie mu za gorąco. Odpowiedziałam mu, że nie" – opowiada Monika Działowska. Ale podpowiedziała synowi inne rozwiązanie.

Nie ściągaj kurtki, kiedy dziecko się zgrzeje

Monka Działowska zaproponowała synowi, aby idąc na plac zabaw, trzymał kurtkę w ręku i zobaczył czy nie jest mu za chłodno i ewentualnie dopiero wtedy ją założył. „Jeżeli dziecko wyjdzie z takiego przedszkola i poczuje trochę chłodu, to nic mu się nie stanie. Natomiast, jeżeli pobiega na placu zabaw, spoci się i zrobi mu się bardzo gorąco, i wtedy stwierdzi, że musi się rozebrać, i takiego gorącego go przewieje, to to jest ten moment, kiedy obniżamy odporność dzieci, organizm nie chroni się przed wirusami jak należy i mogą one łatwiej łapać infekcje” – wytłumaczyła lekarka.

Jak ubrać dziecko na wiosnę?

Aby dziecko było zdrowe, powinno być ubierane stosownie do temperatury. Przegrzewanie malucha, do czego często rodzice mają tendencje, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dziecko należy ubierać tak, jak siebie. Jeśli nam jest ciepło i wychodzimy na spacer w cienkiej kurtce, nie zakładajmy dziecku grubej czapki, szalika i ocieplanej kurtki. Przegrzane i spocone będzie bardziej podatne na infekcje. Monika Działowska radzi, aby zabrać ze sobą czapkę na spacer i jeśli dziecku jednak będzie zimno (co może samo zasygnalizować, albo można sprawdzić, czy ma wychłodzony kark), po prostu możemy ją założyć.

