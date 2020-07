Stosowanie antybiotyków u niemowląt zwiększa ryzyko otyłości

Bardzo małe dzieci narażone na antybiotyki we wczesnym wieku (od urodzenia do 12 miesięcy) mają wyższe ryzyko otyłości i zwiększoną otyłość we wczesnym i środkowym dzieciństwie.

Odkrycia zespołu naukowców z singapurskiej szkoły medycyny NUS Yong Loo Lin (NUS Medicine), Agencji Nauki, Technologii i Badań (A * STAR) Singapurski Instytut Nauk Klinicznych (SICS) oraz KK Women's and Children's Hospital (KKH) zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym International Journal of Obesity w kwietniu 2020 r. Badania na myszach wykazały, że wczesna ekspozycja na antybiotyk powoduje nieprawidłowości metaboliczne, w tym otyłość spowodowaną zaburzeniami mikroflory jelitowej, chociaż wyniki badań na ludziach są ograniczone. Istnieje również coraz więcej dowodów sugerujących, że kolonizacja mikroflory jelitowej we wczesnym wieku odgrywa kluczową rolę w przybieraniu na wadze i rozwoju otyłości w późniejszym życiu (w wieku 12-14 lat). Singapurskie badania otyłości wśród dzieci W badaniu kohortowym „Dorastanie w Singapurze w stronę zdrowego wyniku” (GUSTO), kierowanym przez profesora Lee Yung Senga, zespół zbadał wpływ mikroflory jelitowej na związek między narażeniem na antybiotyki u niemowląt a otyłością u dzieci. W ramach badania zespół wykazał, że stosowanie antybiotyków w okresie niemowlęcym może zwiększać ryzyko otyłości we wczesnym dzieciństwie, a chłopcy są nieco bardziej narażeni. Powtarzające się podawanie antybiotyków może zakłócać rozwój mikroflory jelitowej niemowląt i służyć jako potencjalny mechanizm powiązania ekspozycji na antybiotyki z późniejszą otyłością. Ludzkie jelita polegają na mikrobiologicznych mieszkańcach, którzy dostarczają pewnych niezbędnych składników odżywczych, wspomagają trawienie i wspierają układ odpornościowy. Pozyskiwanie tych przyjaznych drobnoustrojów rozpoczyna się natychmiast po urodzeniu, a proces ten jest bardzo wrażliwy u niemowląt. Jedną z takich ekspozycji jest stosowanie antybiotyków. Chociaż pomaga wyeliminować bakterie chorobotwórcze, może również wyeliminować niektóre dobre bakterie podczas działania. Powiązane zmiany w mikroflory jelitowej poprzez stosowanie antybiotyków i ich związek z otyłością u dzieci mają istotne znaczenie dla roli mikroflory jelitowej w rozwoju tkanki tłuszczowej i ryzyka otyłości oraz mechanizmu, dzięki któremu ekspozycja na antybiotyki może stanowić podstawę złych wyników metabolicznych w przyszłości. Wyniki tego badania zwiększają potrzebę starannego rozważenia korzyści w porównaniu z ryzykiem podawania antybiotyków i częstotliwości ich stosowania we wczesnym okresie życia. Czytaj także:

Przeszczep mikrobiologiczny kału jest skuteczniejszy i tańszy niż antybiotyki