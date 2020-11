Katar u dziecka. Czy wymaga wizyty u lekarza?

Pediatra dr Aneta Górska-Kot wyjaśniła, skąd bierze się katar. Jakie są objawy i rodzaje kataru? Czy katar u dziecka może pojawiać się kilka razy w roku? Obejrzyj materiał wideo:

Katar infekcyjny a katar alergiczny

Katar to częsta przypadłość maluchów. Towarzyszy on nie tylko infekcjom wirusowym i alergii, ale także ząbkowaniu. W przypadku infekcji wirusowych katar jedynie początkowo jest wodnisty i w ciągu kilku dni zmienia zarówno swoją konsystencję, jak i kolor – staje się bardziej gęsty, czasami wręcz ciągnący; początkowo przeźroczysty katar wirusowy staje się biały oraz może przybierać barwę żółtą i zieloną – wówczas warto skonsultować się z lekarzem, bo może to być objaw nadążenia bakteryjnego.

Katar alergiczny nie zmienia swojej konsystencji, choć okresowo może zmieniać barwę. Jest on wodnisty, cieknie i kapie z nosa cały czas, a nocą spływa do gardła, powodując kaszel oraz krztuszenie się dziecka. Towarzyszy mu kichanie i swędzenie nosa; mały alergik często pociera nos w ciągu dnia i przez sen, co może powodować atak kichania.

Cechą charakterystyczną kataru alergicznego jest to, że pojawia się okresowo np. wiosną lub jesienią oraz w określonych sytuacjach np. zawsze, gdy dziecko bawi się w ogrodzie lub idzie spać. Mały alergik może też reagować katarem po zjedzeniu jakiegoś pokarmu np. zawierającego białka mleka oraz na skutek kontaktu ze zwierzętami futerkowymi.

