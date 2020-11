Miałaś cesarkę? Twoje dziecko jest bardziej narażone na rozwój astmy

Naukowcy z Rutgers University, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood i University of Copenhagen po raz pierwszy opisali, w jaki sposób poród przez cesarskie cięcie wpływa na zdolność dziecka do pozyskiwania pożytecznych zarazków z mikrobiomu matki i jak może to prowadzić do rozwoju astmy.

Podczas porodu siłami natury, dziecko przeciska się przez kanał rodny, bezpośrednio stykając się z mikrobiomem matki. Niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie potrzebują trochę czasu, aby rozwinąć normalny mikrobiom. W tym czasie, podczas gdy układ odpornościowy również się rozwija, stają się one bardziej narażone na późniejszy rozwój niektórych chorób, takich jak astma. Naukowcy przeanalizowali wpływ porodu drogą naturalną w porównaniu z cesarskim cięciem w pierwszym roku życia na 700 dzieci. Aby ustalić, czy rodzaj porodu powodował zaburzenia w mikrobiomie i czy były one związane z astmą, badali próbki kału dzieci po tygodniu, miesiącu i roku, aby określić różnorodność mikrobiologiczną. Cesarskie cięcie a mikrobiom dziecka Naukowcy odkryli, że poród przez cesarskie cięcie wiązał się z ponad dwukrotnie większym ryzykiem późniejszej astmy i alergii, a także z istotnymi zmianami w składzie mikroflory jelitowej. Jednak w wieku jednego roku ryzyko astmy było mniejsze u dzieci urodzonych po cesarskim cięciu, jeśli ich mikroflora jelitowa unormowała się po początkowym zaburzeniu i zaczęła normalnie dojrzewać. „Nawet jeśli dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie i ma ogromne wczesne zaburzenia mikrobiologiczne, może to nie prowadzić do wyższego ryzyka astmy, jeśli mikrobiom dojrzewa wystarczająco przed ukończeniem 1. roku życia" – mówi Jakob Stokholm, starszy naukowiec z The Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood i pierwszy autor badania.

