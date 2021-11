Czy dzieciom powinno się podawać tran?

Tran to polecany od wieków sposób na wzmocnienie odporności i organizmu. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy A i D, dzięki czemu wspomaga pracę układu immunologicznego. W krajach skandynawskich, w których często się po niego sięga, obserwuje się mniejszy odsetek infekcji niż na Zachodzie. Z czego to wynika i czy warto aplikować tran członkom rodziny?

Czym jest tran?

Tran to tłuszcz, który najczęściej pochodzi z wątroby rekina albo z ryb dorszowatych. Jest bogatym źródłem kwasów z grupy Omega, wspierających pracę mózgu oraz naturalną odporność organizmu. Zawiera również witaminę D, uważaną za kluczowego strażnika odporności, a także układu kostno-stawowego.

Wartości odżywcze tranu

Tran zawiera:

nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

kwas eikozapentaenowy (EPA)



witaminę D

witaminę A

jod

Jak działa tran?

Tran może znacząco wspomóc kondycję zdrowotną organizmu. Nie tylko poprawia naturalną odporność organizmu, ale także pomaga go przywrócić do formy po okresie długich chorób Ze względu na zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych i kluczowych witamin stanowi też cenne wsparcie w okresie wzrostu, dlatego zaleca się go dzieciom.

Witamina A wspiera narząd wzroku oraz ruchu, a także wspomaga układ immunologiczny. Witamina D odpowiada za mineralizację kości i zębów, co ma ogromne znaczenie w procesie rozwoju dziecka. Małe dzieci są szczególnie narażone na deformację kręgosłupa, pojawianie się krzywizn i wad postawy. Przyjmowanie witaminy D może temu zapobiec i wspomóc prawidłowy rozwój układu kostnego.

Nie bez znaczenia pozostaje także zawartość kwasów z grupy Omega-3, które stanowią paliwo dla mózgu. Wspierają pracę komórek, rozwój poznawczy, przyczyniają się do poprawy pamięci, koncentracji i katalogowania informacji. Jod zawarty w tranie z kolei wspiera pracę hormonów tarczycy.

Czy można podawać tran dzieciom?

W krajach skandynawskich, gdzie spożywa się dużo ryb i często sięga po tran, dzieci tak nie chorują jak na Zachodzie. Tran pomaga wesprzeć pracę układu immunologicznego, z tego względu zaleca się podawanie go dzieciom. Można podawać go już niemowlętom, ale pod kontrolą pediatry, ponieważ lekarz powinien poinformować rodzica, jaka dawka witamin jest potrzebna małemu organizmowi do prawidłowego rozwoju.

Podając maluchowi tran, trzeba już ograniczyć przyswajanie tych witamin z innych źródeł, by nie doprowadzić do ich nadmiaru w organizmie. Niemowlęta otrzymują witaminy A i D także pijąc mleko modyfikowane, dlatego o podawaniu tranu powinien zdecydować pediatra.

Tran można za to śmiało podawać starszym dzieciom, które nie piją już mleka modyfikowanego. W aptekach znajdziemy różne rodzaje tranu, wzbogacone o nuty smakowe, które ułatwiają podawanie go dzieciom.

Kiedy podawać tran?

Tran można podawać w sezonie jesienno-zimowym, by wzmocnić odporność dziecka przed działaniem wirusów i drobnoustrojów. Nie należy jednak go podawać w czasie choroby, gdy maluch otrzymuje antybiotyki. To bardzo ważne, ponieważ tran może nasilić objawy choroby i zaburzyć działanie leków – dzieje się tak, ponieważ wzmacnia szkodliwość drobnoustrojów.

Bardzo ważne jest, by NIE podawać tranu równolegle z witaminą D z innego źródła. Jeśli dziecko przyjmuje tę witaminę w postaci kropli, nie należy podawać mu osobno tranu. Warto poinformować o tym pediatrę, który zdecyduje, czy maluch powinien otrzymywać samą witaminę D, czy tran.

Przeciwwskazania do podawania tranu

Tranu nie powinny spożywać osoby, które:

cierpią na kamicę nerkową

cierpią na problemy z krzepnięciem krwi

chorują na hiperkalcemię

Ile kosztuje tran?

Za butelkę tranu dla dzieci zapłacimy około 30 złotych w aptece. Cena różnią się względu na pojemność butelki z tranem, a także zawartość dodatkowych składników.

Czytaj też:

Najlepszy sposób na poprawę odporności – jak żyć zdrowo