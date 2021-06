Jak wybrać mleko modyfikowane dla niemowlaka?

Mleko modyfikowane to główny pokarm dla noworodka i niemowlęcia, które nie może być karmione piersią. Zawiera szereg witamin i składników odżywczych, które pomagają maluchowi prawidłowo się rozwijać. Na co zwrócić uwagę przy wyborze mleka?

Co to jest mleko modyfikowane?

Mleko modyfikowane to nic innego jak przetworzone krowie mleko. Zostało ono tak opracowane, by w składzie przypominać pokarm kobiecy wydzielany z piersi w czasie laktacji.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca, by do 6. miesiąca życia niemowlęta były karmione piersią. Mleko kobiece zawiera składniki odżywcze, białka, przeciwciała, witaminy, które zaspokajają wszystkie potrzeby malucha. Dopiero po 6. miesiącu życia należy zacząć rozszerzać dietę.

Gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub mama z różnych przyczyn nie chce karmić, można wprowadzić mleko modyfikowane.

Kiedy karmić butelką?

Karmienie mlekiem modyfikowanym jest zalecane, gdy niemowlę ma osłabiony odruch ssania i nie może pobrać pokarmu z piersi. Samo odciąganie mleka laktatorem zwykle nie stymuluje laktacji tak mocno, jak w przypadku, gdy niemowlę ssie pierś, dlatego może się ona szybciej skończyć. Gdy w piersiach zaczyna brakować pokarmu, trzeba wprowadzić sztuczne mleko.

Mleko modyfikowane zalecane jest również w przypadkach:

rozszczepu podniebienia u niemowlaka

przyjmowania przez mamę leków, które wykluczają karmienie piersią

niechęci do karmienia piersią ze strony mamy

zakończenia laktacji z powodu zapaleń piersi, ropni i innych schorzeń

Co zawiera mleko?

Mleko modyfikowane zawiera:

witaminy

białka

sole mineralne

żelazo



tłuszcze nienasycone

laktozę

Skład mleka zmienia się w zależności od rodzaju mieszanki. Podstawowym kryterium jest wiek maluszka – inne potrzeby żywieniowe ma noworodek, a inne 6-miesięczne niemowlę.

Rodzaje mieszanek

Mleko modyfikowane oznaczone jest numerami, które sygnalizują wiek dziecka. Na opakowaniach produktów znajdują się dokładne wskazówki dla kogo przeznaczone jest dane mleko. Wyróżniamy:

mleko 1 (mleko początkowe) – przeznaczone dla noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia

mleko 2 (mleko następne) – przeznaczone dla niemowląt od 6. miesiąca życia do 1. roku życia

mleko 3, 4 i 5 (mleko "Junior") – przeznaczone dla dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia

Oprócz tego w aptekach i sklepach dziecięcych znajdziemy mieszanki przeznaczone do żywienia maluchów cierpiących na alergie pokarmowe, kolki i różnego rodzaju choroby (np. mukowiscydozę, schorzenia jelit, wątroby).

Jak wybrać mleko?

Wybór mleka modyfikowanego powinien zostać uzgodniony z pediatrą. Lekarz oceni stan zdrowia dziecka i zaleci odpowiednią mieszankę. U dzieci, które cierpią na refluks żołądkowo-przełykowy bądź na nietolerancję laktozy, pediatra może włączyć specjalne mleko. Dzieciom, które mają obniżoną odporność, mogą otrzymywać mieszanki zawierające więcej przeciwciał i witaminy D.

Przygotowywanie mieszanki

Układ trawienny noworodków i niemowląt nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego niewłaściwe podawanie mieszanki może nadmiernie go obciążyć, wywołać bóle brzucha i kolki. Konieczne jest przestrzeganie instrukcji producenta załączonej na opakowaniu.

Najczęściej zawiera ona wskazówki, by mleko przygotowywać zawsze z wystudzonej i przegotowanej wody mineralnej. Nie należy podawać resztek pokarmu z poprzedniego pokarmu. Niezjedzone mleko należy wylać i do kolejnego karmienia przygotować kolejną porcję.

Jak karmić?

Karmienie mlekiem sztucznym powinno odbywać się co 3 godziny. Nie należy karmić dziecka na żądanie, by nie obciążyć nadmiernie jego brzuszka. W przeciwieństwie do mleka kobiecego, które jest lekkostrawne, mleko modyfikowane dłużej zalega w żołądku, przez co dziecko szybko nie głodnieje.

Należy jednak pamiętać, że najlepszym pokarmem dla niemowlaka jest mleko mamy. I jeśli tylko jest to możliwe, kobieta powinna karmić piersią.

