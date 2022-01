Zespół pocovidowy u dzieci. Jak go rozpoznać i udzielić pomocy?

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (z ang. PIMS – pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2), to powikłanie po przebytym COVID-19. Jego przyczyną jest reakcja immunologiczna na wirusa. Pojawia się ona po dwóch–czterech tygodniach od zakażenia. Dotyczy zazwyczaj dzieci ok. 9 roku życia. PIMS rozwija się po ostrej infekcji COVID-19, kiedy organizm uruchamia przesadną reakcję zapalną. Może ona wpływać na naczynia krwionośne, serce, płuca, przewód pokarmowy, nerki.

Objawy zespołu pocovidowego u dzieci

Zespół PIMS jest trudny do zdiagnozowania, zanim rozwinie się do poważnej postaci. Na początku dziecko może odczuwać niejasne objawy, takie jak zmęczenie lub bóle głowy. Z czasem pojawia się wysoka gorączka, ostry ból brzucha, biegunką, wymioty. Czasami towarzyszy mu wysypka i bóle lub obrzęk ciała. Dziecko może mieć spierzchnięte usta, zaczerwienione oczy lub zapalenie spojówek. Jest osłabione, osowiałe, ma powiększone węzły chłonne. Rodzice powinni zwracać uwagę, jeśli ich dziecko ma takie objawy zwłaszcza około czterech tygodni po potwierdzonym lub podejrzewanym przypadku COVID-19 lub ekspozycji na wirusa.

„Wiemy, kiedy pojawia się fala COVID-19, możemy spodziewać się fali MIS-C około czterech do sześciu tygodni później. Zdecydowana większość hospitalizowanych dzieci ma mniej niż 5 lat, więc nie kwalifikuje się do szczepienia lub jest niezaszczepiona” – powiedziała dr Latania Logan, kierująca działem pediatrycznych chorób zakaźnych w Centrum Medycznym Uniwersytetu Rush u USA.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, każde dziecko, u którego istnieje podejrzenie PIMS, powinno być kierowane do szpitala. Wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia może szybko poprawić stan zdrowia dziecka, zmniejszając także ryzyko późniejszych powikłań.

