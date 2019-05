5 najczęstszych przyczyn poronień

Kobiety, które musiały borykać się ze stratą dziecka na różnych etapach ciąży, zgodnie przyznają, że często obwiniały się za to, co je spotkało. Niestety, w obecnie panujących realiach, w XXI wieku nadal funkcjonuje wiele mitów na temat poronienia, a kobiety, które go doświadczyły, muszą niekiedy zmierzyć się nie tylko ze swoją stratą, ale także znieczulicą i brakiem prawidłowego podejścia ze strony personelu medycznego oraz swoich bliskich. Co powoduje poronienia?

Przyczyny poronienia

Wiele ciąż kończy się samoistnym poronieniem, o którym kobieta może nie mieć nawet pojęcia. Szacuje się, że wczesne poronienie samoistne może dotyczyć nawet 50% ciąż. Jest ono bardzo trudne do rozpoznania, bo zazwyczaj przypomina krwawienie menstruacyjne; może wystąpić w spodziewanym terminie miesiączki lub pozorować opóźniony, bardziej obfity i bolesny okres. Najczęściej kobieta nie zdaje sobie sprawy, że właśnie doszło do poronienia, bo następuje ono na tak wczesnym etapie ciąży, że trudno było nawet ją podejrzewać.

5 najczęstszych przyczyn poronienia

1. Wady genetyczne płodu

Natura wyposażyła człowieka w pewne mechanizmy obronne i jednym z nich jest poronienie trwale uszkodzonego zarodka oraz płodu z wadami genetycznymi. Uszkodzenia DNA mogą być spowodowane różnymi czynnikami np. schorzeniami matki, wadliwym materiałem genetycznym plemników oraz czynnikami środowiskowymi. Wady genetyczne płodu często powodują poronienia samoistne na bardzo wczesnym etapie ciąży i to one są odpowiedzialne za fakt, iż w ten sposób może kończyć się nawet 50% zapłodnień. Warto wiedzieć, że najczęstszą przyczyną poronień jest wada chromosomalna, która powstaje bez wyraźnej przyczyny i nie wynika zarówno z wrodzonych wad genetycznych rodziców, jak i uszkodzenia komórki jajowej i plemników oraz powstającej z ich połączenia zygoty żadnymi czynnikami zależnymi od przyszłych rodziców.

2. Wiek matki

Wiek matki ma duży wpływ na możliwość wystąpienia poronienia. Zwiększone ryzyko utraty ciąży dotyczy zarówno bardzo młodych matek, które zachodzą w ciążę w wieku nastoletnim, kiedy organizm dopiero dojrzewaj, jak i kobiet po 35. roku życia, które zaczynają wkraczać w wiek okołomenopauzalny.

Późne macierzyństwo staje się obecnie standardem, jednak nie u każdej kobiety, która rodzi po 30. a nawet po 40. roku życia, dochodzi do poronienia. Ma na to wpływ m.in. ogólny stan zdrowia, codzienne nawyki, a także ewentualne obciążenia genetyczne, bo kobiety, w których rodzinie często dochodziło do poronień, mogą także ich doświadczać i wiek przestaje tutaj być czynnikiem decydującym.

3. Ogólne osłabienie organizmu

Poronienie może być spowodowane osłabieniem organizmu przyszłej mamy. Jej organizm broni się w ten sposób w sytuacji, gdy nie jest w stanie utrzymać ciąży np. z powodu chorób przewlekłych, nadwagi oraz niedowagi. Warto wiedzieć, że potencjalną przyczyną poronień może być długotrwałe stosowanie wyniszczających organizm diet.

4. Stosowanie używek i przyjmowanie leków na wczesnym etapie ciąży

Stosowanie używek to także przyczyna poronień. Lekarze zapewniają, że jednorazowe spożycie alkoholu, wypalenie papierosa czy przyjęcie leków, nie powinno na bardzo wczesnym etapie ciąży grozić poronieniem lub poważnymi wadami płodu, bo natura wyposażyła nas w pewne mechanizmy obronne, które pozwalają na zastąpienie uszkodzonych komórek nowymi i w pełni zdrowymi.

Uważa się, że jeżeli w pierwszych 14 dniach od poczęcia, narażanie rozwijającego się zarodka na różne substancje toksyczne także działanie chemikaliów, promieniowania rentgena itp. nie spowodowało poronienia, to dziecko ma ogromne szanse na urodzenie się bez żadnych wad. Warto o tym wiedzieć, bo przecież nie każda ciąża jest planowana, a do zapłodnienia może także dojść, gdy stosujemy prezerwatywy, tabletki antykoncepcyjne oraz wkładkę wewnątrzmaciczną.

5. Zaburzenia hormonalne, choroby autoimmunologiczne, infekcja bakteryjna, wirusowa i zakażenia grzybicze

Do poronienia może także dojść w wyniku zaburzeń hormonalnych oraz różnych infekcji i chorób autoimmunologicznych. Jedną z częstych przyczyn poronienia jest konflikt serologiczny; do utraty ciąży może także doprowadzić, m.in. toksoplazmoza, chlamydioza, choroby weneryczne, cytomegalia, a także zakażenia bakteryjne układu moczowego.

