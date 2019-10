Płód też posiada bakterie jelitowe. Zaskakujące odkrycia naukowców

Najnowsze badanie dotyczące obecności mikrobiomu na etapie życia płodowego zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym „JCI Insight”.

Czytaj także:

Mikrobiom ma znaczenie w leczeniu raka prostaty

Mikrobiom przenoszony od matki

Naukowcy potwierdzili także, że mikrobiom płodu jest przenoszony od matki. Odkrycia te otwierają drzwi do potencjalnych interwencji w czasie ciąży w celu stymulacji mikrobiomu płodu, gdy spodziewane są przedwczesne porody, aby pomóc dziecku szybciej rosnąć i lepiej przygotować się do tolerowania ryzyka infekcji we wczesnym okresie życia.

„Nasze badanie stanowi silny dowód na to, że złożony mikrobiom jest przenoszony z matki na płód” – mówi starszy autor dr Patrick Seed, zastępca dyrektora ds. badań w Stanley Manne Children's Research Institute w Ann & Robert H. Lurie w Szpitalu Dziecięcym w Chicago oraz profesor badań pediatrii, mikrobiologii i immunologii na Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Wpływ na układ odpornościowy i nie tylko

„W przeciwieństwie do innych badań opierających się wyłącznie na sekwencjonowaniu DNA nowej generacji, potwierdziliśmy nasze wyniki sekwencjonowania za pomocą mikroskopii i technik hodowlanych, aby rozwiązać dziesięcioletnie kontrowersje dotyczące istnienia mikrobiomu płodu. Teraz możemy poszukiwać sposobów na przyspieszenie rozwoju układu odpornościowego płodu i metabolizm poprzez stymulowanie mikrobiomu mamy.

Szacuje się, że ludzki mikrobiom składa się z ponad tryliona bakterii u jednej osoby, z 10-krotnością liczby komórek drobnoustrojów w każdej komórce ludzkiej. Badania wykazały, że specyficzne cechy mikrobiomów odgrywają rolę przyczynową w otyłości, alergii, astmie, cukrzycy, chorobach autoimmunologicznych, depresji i różnych nowotworach.

Czytaj także:

Planujesz ciążę dopiero po trzydziestce? Naukowcy mają złe wieści