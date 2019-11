Aplikacja menstruacyjna – czy pomaga uniknąć niechcianej ciąży?

Aplikacje menstruacyjne wyliczają, kiedy kobieta może spodziewać się miesiączki, a także pomagają wyznaczać dni płodne i dni niepłodne. Jak działają? Czy można im ufać? Czy korzystanie z nich ma sens? Na te pytania opowiedziała ginekolog Beata Sterlińska-Tulimowska. – Aplikacja nie jest sposobem na antykoncepcję, natomiast może pomagać kobietom, które starają się o dziecko – stwierdziła.

Czy w czasie miesiączki można zajść w ciążę?

Odpowiedź brzmi: tak i nie. Prawdopodobnie kobieta nie zajdzie w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie miesiączki. Na ogół owulacja jest za kilka dni, co zmniejsza szanse na poczęcie w tym czasie.

Istnieją jednak wyjątki. Powyższe dotyczy kobiet, które mają typowe cykle od 28 do 30 dni lub dłużej. Jeśli kobieta zalicza się do tych pań, które mają krótszy cykl, istnieje szansa zajścia w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie okresu. Jeśli cykl jest krótszy, na przykład co 21–24 dni, oznacza to, że owulacja pojawia się wcześniej wcześniej. Plemniki mogą żyć wewnątrz pochwy przez 2, 3 i nawet 5 dni. Można więc uprawiać seks pod koniec krwawienia, a do zapłodnienia dojdzie np. 4 dni później.

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę podczas miesiączki jest niskie, ale nie można go wykluczyć. Jeśli jednak para stara się o dziecko, czas krwawienia nie jest najlepszym momentem podejmowania prób, ponieważ prawdopodobieństwo jest niskie.

Czy można zajść w ciążę przed lub tuż po miesiączce?

W typowym cyklu, który występuje co 28 do 30 dni, okno płodności zwykle trwa między 11 a 21 dniem. Jak wspomniano powyżej, plemniki mogą żyć 2, 3 i do 5 dni. Jeśli czas krwawienia trwa od 5 do 7 dni, a zaraz potem dojdzie do stosunku, para zbliża się do okna płodności. Co więcej, szanse na poczęcie zaraz po miesiączce rosną z każdym dniem po ustaniu krwawienia.

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę tuż przed miesiączką jest bardzo niskie. W przypadku kobiet, które mają typowy cykl trwający od 28 do 30 dni lub dłużej, a ich cykle są regularne, dość bezpiecznie jest powiedzieć, że owulacja nastąpiła między 11 dniem a 21 dniem.

