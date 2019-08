Czy kobieta w ciąży może się opalać?

Ciąża nie jest chorobą i jeżeli przebiega prawidłowo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby cieszyć się urokami lata, jednak trzeba pamiętać o jednym – umiar w tym przypadku jest jak najbardziej wskazany, bo gwarantuje on, że letni wypoczynek nie zagrozi zdrowiu przyszłej mamy oraz jej dziecka.

Opalanie w ciąży – o tym musisz pamiętać!

Przebywanie na pełnym słońcu w godzinach od 11 do 16 nie jest wskazane zarówno dla kobiet w ciąży, jak i niemowląt, małych dzieci oraz seniorów. Wysoka temperatura powietrza i promieniowanie UV szkodzą skórze oraz mogą powodować szereg nieprzyjemnych dolegliwości, a w skrajnych przypadkach zagrażać zdrowiu i życiu.

W przypadku kobiet ciężarnych upał oraz palące słońce, na które narażamy się, nie tylko leżąc plackiem na plaży, mogą nasilać nudności oraz powodować wymioty, co bezpośrednio zwiększa ryzyko odwodnienia organizmu.

Co więcej, wysoka temperatura otoczenia może wywołać zagrażający zdrowiu i życiu zarówno przyszłej mamy, jak i jej nienarodzonego dziecka udar cieplny. W skrajnych przypadkach nieodpowiedzialne opalanie się w zaawansowanej ciąży może doprowadzić do przedwczesnego rozpoczęcia się akcji porodowej; w pierwszym trymestrze ciąży przegrzanie organizmu może spowodować poronienie.

Czy opalanie w ciąży szkodzi dziecku?

Lekarze ginekolodzy podkreślają, że odpowiedzialne opalanie się nie szkodzi dziecku, o ile ciąża rozwija się prawidłowo, a u przyszłej mamy nie występują żadne schorzenia, które mogą pogłębiać się w wyniku przebywania na słońcu np. choroby serca, nadciśnienie tętnicze i niedociśnienie, a także problemy z krążeniem.

Umiarkowana ekspozycja ciała na słońce oraz stosowanie kremów ochronnych z filtrem SPF 50 lub wyższym to skuteczne zabezpieczenie przed skutkami ubocznymi korzystania z uroków słonecznej pagody w czasie ciąży. Trzeba jednak pamiętać, że decydujące zdanie ma zawsze lekarz prowadzący ciążę i to on powinien wydać opinię na temat tego, czy przyszła mama może w pełni cieszyć się urokami lata.

Jak bezpiecznie opalać się w ciąży?

W czasie ciąży organizmem kobiety rządzą szalejące hormony i to ich wpływ może powodować, że opalanie się przestanie sprawiać przyjemność oraz może zakończyć się wieloma nieprzyjemnymi dolegliwościami.

Chcąc korzystać z uroków pięknej pogody w ciąży, trzeba pamiętać, że organizm potrzebuje znacznie więcej płynów, aby utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia komórek i tkanek. Odwodnienie w ciąży grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, więc udając się na plażę, najlepiej jest wybrać nieco zacienione miejsce wypoczynku i pamiętać o częstym piciu niegazowanej wody. W przypadku kobiet, którym dokuczają nudności i nie tylko poranne wymiary ginekolog może zalecić przyjmowanie w czasie upałów preparatów nawadniających organizm i uzupełniających poziom elektrolitów.

Opalanie w ciąży nie powinno polegać na długotrwałym przebywaniu na pełnym słońcu nawet w godzinach popołudniowych, bo może to grozić zawrotami głowy oraz omdleniami. Efektem długotrwałego przebywania na słońcu mogą być też bolesne poparzenia słoneczne, bo skóra kobiet ciężarnych jest szczególnie wrażliwa na działanie promieniowania UVA i UVB. Co więcej, szalejące hormony sprawiają, że u kobiet ciężarnych łatwo powstają przebarwienia skóry, które nie zawsze znikają po porodzie.

Typowe opalanie w ciąży powinno trwać zaledwie kilka lub kilkanaście minut i odbywać się w ruchu, czyli np. podczas spaceru po wcześniejszym zabezpieczeniu skóry kremem z wysokim filtrem. Trzeba pamiętać o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych oraz o tym, aby nie rozstawać się z butelką wody. Ważne jest też unikanie sytuacji, które mogą spowodować szok termiczny np. nagłego wejścia do chłodnej wody.

Podsumowując, w ciąży można korzystać ze słońca, ale z umiarem, pamiętając, że opalenizna nie jest zdrowa dla nikogo, a już na pewno nie dla przyszłej mamy, której skóra jest bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych.

Pamiętając o zasadach zdrowego opalania i unikając leżenia plackiem na plaży, można spędzić przyjemnie urlop oraz uniknąć zagrożeń, jakie niesie za sobą wysoka temperatura powietrza oraz palące słońce. Opalanie w ciąży trzeba zawsze skonsultować z prowadzącym ją lekarzem!

Czytaj także:

Szczepienia a ciąża. Poznaj fakty i mity