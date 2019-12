Otyłość u ciężarnych matek związana z opóźnieniem w rozwoju ich synów

Otyłość matki w ciąży może wpłynąć na rozwój dziecka w późniejszym okresie, według naukowców, którzy stwierdzili upośledzenie zdolności motorycznych w wieku przedszkolnym i niższe IQ w średnim dzieciństwie u chłopców, których matki miały poważną nadwagę, oczekując ich. Zespół badaczy żywienia i zdrowia środowiskowego z University of Texas w Austin i Columbia University stwierdził, że różnice są porównywalne z wpływem narażenia na ołów we wczesnym dzieciństwie.

U dziewcząt nie stwierdzono takiego efektu

Badacze sprawdzili w swoich analizach kilka czynników, w tym rasę i pochodzenie etniczne, stan cywilny, wykształcenie matki i iloraz inteligencji, a także to, czy dzieci urodziły się przedwcześnie czy były narażone na czynniki drażniące środowiska, takie jak zanieczyszczenie powietrza. To, co zjadły ciężarne matki lub czy karmiły piersią, nie zostało uwzględnione w analizie.

Zespół zbadał także środowisko wychowawcze w domu dziecka we wczesnym dzieciństwie i sprawdził, w jaki sposób rodzice wchodzili w interakcje z dziećmi i czy dziecko otrzymało książki i zabawki. Stwierdzono, że pielęgnujące środowisko domowe zmniejsza negatywne skutki otyłości.

Zespół przebadał 368 matek i ich dzieci, w czasie ciąży i dzieci w wieku 3 i 7 lat. W wieku 3 lat naukowcy zmierzyli zdolności motoryczne dzieci i stwierdzili, że otyłość matek podczas ciąży była silnie związana z niższymi zdolnościami motorycznymi u chłopców. W wieku 7 lat ponownie przeprowadzili testy i stwierdzili, że chłopcy, których matki miały nadwagę lub otyłość w czasie ciąży, mieli wyniki o 5 lub więcej punktów niższe w pełnowymiarowych testach IQ, w porównaniu z chłopcami, których matki miały normalną wagę.

Ponieważ iloraz inteligencji z dzieciństwa jest predyktorem poziomu wykształcenia, statusu społeczno-ekonomicznego i sukcesu zawodowego w późniejszym życiu, naukowcy stwierdzili, że istnieje ryzyko, że efekty utrzymają się w wieku dorosłym.

