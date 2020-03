Picie kawy przed ciążą zwiększa ryzyko krwawienia w jej pierwszej połowie

Krwawienia w czasie ciąży

We wczesnej ciąży u ok. 40 proc. kobiet występują zwykle zupełnie, niegroźne, niewielkie plamienia. Krwawienia z dróg rodnych w I trymestrze ciąży dotyczą ok. 10-20 proc. ciężarnych. Przyczyny mogą być różne – zbyt niski poziom progesteronu, przeciążenie organizmu (np. bardzo silnym stresem, zbyt ciężką pracą) oraz bardziej niebezpieczne przyczyn, takie jak poronienie czy ciąża ektopowa. Krwawienia w pierwszej połowie ciąży często świadczą o nieprawidłowościach i wskazane jest, by skonsultować je z lekarzem w celu wykluczenia najpoważniejszych przyczyn.

Koreańskie badanie i zaskakujące wyniki

W pracy opublikowanej na łamach BMC Pregnancy and Childbirth koreańscy badacze postawili sobie za cel określenie związku między piciem kawy przed ciążą a ryzykiem krwawienia w pierwszej połowie ciąży. W badaniu wzięło udział 3,5 tys. ciężarnych, u których oceniono częstość picia kawy przed ciążą oraz występowania krwawienia z dróg rodnych w pierwszych 20 tygodniach ciąży. Grupy kontrolne stanowiły kobiety poniżej 35. roku życia oraz z kobiety z normalnym BMI – obie te grupy charakteryzują się relatywnie niskim ryzykiem powikłań ciąży. Okazało się, że u kobiet, które piły przed ciążą dwie lub więcej filiżanki kawy w ciągu dnia, częściej występowały krwawienia w pierwszej połowie ciąży w porównaniu z grupami kontrolnymi. Podsumowując wyniki koreańskiego badania, częste picie kawy przed ciążą zwiększa ryzyko krwawień w jej pierwszych tygodniach.

