Czy kobiety używają e-papierosów podczas ciąży? Badania

Nowe badanie 1365 kobiet ciężarnych o niskim dochodzie, zróżnicowanych rasowo/etnicznie, wykazało, że 4% używa elektronicznych papierosów. Białe kobiety nie będące Latynoskami częściej stosowały e-papierosy niż kobiety, które używały tradycyjnych papierosów lub nie zgłaszały używania tytoniu, zgodnie z artykułem opublikowanym w Journal of Women's Health, recenzowanej publikacji Mary Ann Liebert, wydawcy.

Elektroniczne papierosy w ciąży

Badanie zatytułowane „Używanie papierosów elektronicznych podczas poczęscia i/lub ciąży: rozpowszechnienie, cechy charakterystyczne i współistniejące zaburzenia zdrowia psychicznego” wykazało również, że prawie jedna trzecia kobiet, które zgłosiły używanie papierosów elektronicznych, miała objawy depresji w ciąży, która była 4 razy częstsza u kobiet, które nie zgłosiły używania tytoniu i 2 razy częstsza niż u kobiet, które używały tradycyjnych papierosów. Długoterminowe skutki zdrowotne e-papierosów nie są znane. Jednak większość e-papierosów zawiera nikotynę, o której wiadomo, że jest szkodliwym czynnikiem rozrodczym i rozwojowym. Współautorami tego badania byli dr LG Rollins i współpracownicy ze szpitala Miriam, Alpert Medical School of Brown University, School of Public Health of Brown University oraz Centers for Disease Control and Prevention.

Susan G. Kornstein, redaktor naczelna Journal of Women's Health i dyrektor wykonawczy Virginia Commonwealth University Institute for Women's Health, stwierdza: „Używanie e-papierosów nie było bezpieczne podczas wstępnego poczęcia i/lub ciąży, zaleca się badanie przesiewowe pod kątem wszelkiego rodzaju używania wyrobów tytoniowych. Badanie przesiewowe może nie tylko prowadzić do zaprzestania palenia, ale także zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresyjnych, ciężkich zaburzenia zdrowia psychicznego i nadużywanie substancji”.

