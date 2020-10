Ginekolog: Kobieta nie może być trumną dla bardzo ciężko chorych płodów

W czwartek 22 października br. Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Co to oznacza dla kobiet? Wyjaśnił to dr n. med. Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa. – Ciąża chora jest choroba, ciąża chora musi być traktowana jak na przykład guz nowotworowy – powiedział. – Tam, gdzie płód nie ma głowy, serca, nie ma nerek, kończyn, nie mówmy o dziecku niepełnosprawnym, mówimy o dziecku niezdolnym do życia – zaznaczył. Obejrzyj cały materiał:

Aborcja z przyczyn embrio-patologicznych to sformułowanie, które coraz częściej pojawia się w dyskusjach osób komentujących decyzję Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Jaka jest jej definicja? Czym aborcja z przesłanek embrio-patologicznych różni się od aborcji eugenicznej?

Aborcja z przyczyn embrio-patologicznych: czym jest? Definicja

Aborcja z przyczyn (przesłanek) embrio-patologicznych to zabieg przerwania ciąży, o którym Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 roku orzekł, że z konstytucją zgodny nie jest. Kobiety nie będą już mogły dokonywać aborcji:

gdybadania prenatalnelub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzeniapłodulub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili, gdy płód zyska możliwość samodzielnego przeżycia poza organizmem kobiety ciężarnej).

Aborcja z przyczyn embrio-patologicznych a aborcja eugeniczna

Zarówno więc aborcja z przyczyn embrio-patologicznych, jak i aborcja eugeniczna określają to samo zjawisko, jednak robią to w różny sposób. Sformułowanie „z przesłanek embrio-patologicznych” pozbawione jest negatywnego wydźwięku, stwierdza fakt. Natomiast określenie „eugeniczna” niesie za sobą negatywne konotacje.

Czytaj też:

Jaka jest różnica między płodem a zarodkiem?