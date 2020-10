Jaka jest różnica między płodem a zarodkiem?

Zapłodnienie to proces, który zwykle następuje w ciągu kilku godzin od owulacji. To ten krytyczny punkt w rozmnażaniu, kiedy nasienie styka się z nowo uwolnioną komórką jajową. Podczas tego spotkania 23 chromosomy męskie i 23 żeńskie łączą się razem, tworząc zarodek pojedynczej komórki zwany zygotą. Terminy zarodek i płód odnoszą się do rozwijającego się dziecka w łonie matki (macicy).

Co to jest zarodek?

Rozróżnienie między zarodkiem a płodem dokonywane jest na podstawie wieku ciąży. Zarodek (embrion) to wczesny etap rozwoju człowieka, od momentu poczęcia do 11. tygodnia ciąży. W tym czasie zarodek rozwija główne struktury ciała, na przykład narządy, serce i główne naczynia krwionośne. Zarodek jest nazywany płodem od 11. tygodnia ciąży, czyli od 9. tygodnia rozwoju po zapłodnieniu komórki jajowej. Większość wad wrodzonych występuje w okresie embrionalnym, krytycznym czasie, w którym powstają narządy. W okresie embrionalnym występuje największa podatność na negatywne skutki leków, radioterapię i infekcje wirusowe. Zatem największe ryzyko poronienia występuje na bardzo wczesnym etapie ciąży, często zanim kobieta dowie się, że w niej jest.

Co to jest płód?

Następna jest faza płodowa, czyli drugi trymestr, który rozpoczyna się w 11. tygodniu ciąży i trwa do 40 tygodnia. W tym czasie organy i struktury dziecka nadal się rozwijają, można określić płeć płodu. W trzecim trymestrze dziecko jest wielkości noworodka i ma jego cechy.

Do 12 tygodnia ciąży płód wypełnia całą macicę.

Około 14 tygodnia można zidentyfikować płeć.

Od 16 do 20 tygodni kobieta w ciąży może zacząć czuć ruch płodu. Kobiety, które są w kolejnej ciąży, zwykle odczuwają ruchy około 2 tygodnie wcześniej niż te, które są w ciąży po raz pierwszy.

Około 24 tygodnia płód ma szansę przeżyć poza macicą.

Czytaj też:

45 proc. wszystkich aborcji na świecie jest niebezpiecznych. Co to oznacza dla kobiet?