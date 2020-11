Razem dla wcześniaków – w trosce o ich przyszłość

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka chce rozświetlić ten smutny czas symbolicznym muralem autorstwa jednego z najbardziej znanych polskich grafików Andrzeja Pągowskiego, którego dzieło znajduje się na budynku przy ul. Waryńskiego 3 przy Metrze Politechnika w Warszawie.

Wcześniak to dziecko, które rodzi się przed terminem, a jego niedojrzały układ odpornościowy wymaga szczególnej troski, gdyż wirusy i bakterie mogą być dla niego śmiertelnie groźne. Koronawirus na szczęście dość łaskawie obchodzi się z populacją pediatryczną, jednak od października do marca w natarciu jest wirus RS, który prowadzi do ciężkich chorób zapalnych płuc i oskrzeli. Neonatolodzy przypominają, że dostępna jest profilaktyka finansowana przez państwo i apelują, by podać dzieciom pełen cykl 5 dawek w miesięcznych odstępach, by nie było powrotu do szpitala i ponownej rozłąki z mamą.

Galeria:

Mural z okazji Światowego Dnia Wcześniaka

Światowy Dzień Wcześniaka

„Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, który w Polsce obchodzony jest w tym roku po raz 10-ty, chcemy w szczególny sposób podziękować zespołom neonatologicznym za wiedzę, serce, zaangażowanie, za wszystko, co robią dla dzieci urodzonych przedwcześnie, chcemy też podziękować dzielnym rodzicom, którzy z powodu pandemii koronawirusa przetrwali w cierpieniu i lęku ciężki czas rozłąki z dziećmi” – mówi Elżbieta Brzozowska, wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

Grafika jest symbolem opieki nad najmniejszymi z najmłodszych. Te dłonie otaczające wcześniaka to ręce wszystkich, którzy ratują jego zdrowie i życie – Lekarzy Neonatologów, Pielęgniarek, Położnych i Rodziców. Dzieło Andrzeja Pągowskiego w postaci muralu znajduje się w Warszawie przy Metrze Politechnika i można je oglądać do końca listopada na budynku przy ul. Waryńskiego 3. Grupa RW, którą poruszyły problemy wcześniaków, udostępniła na potrzeby muralu doskonałą lokalizację, zrzekając się zysku.

W wielu krajach pandemia stworzyła problem braku możliwości obecności mam i rodziców przy swoich chorych noworodkach przebywających w szpitalach. EFCNI, Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkami zapoczątkowała międzynarodową kampanię Zero Separacji, do której włączyła się Fundacja Koalicja dla Wcześniaka i Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. W Polsce działamy pod hasłem #ZeroSeparacji #MamaprzyWcześniaku.