Poziom stresu u matek w czasie ciąży może kształtować mózg niemowląt

Zespół badawczy pod kierownictwem Uniwersytetu w Edynburgu wykazał, że poziom kortyzolu jest powiązany z rozwojem ciała migdałowatego dziecka, obszaru mózgu, o którym wiadomo, że jest zaangażowany w rozwój emocjonalny i społeczny w dzieciństwie.

Do badania naukowcy pobrali próbki włosów od 78 kobiet w ciąży, aby określić poziom kortyzolu u kobiet w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Niemowlęta płci żeńskiej przeszły serię skanów mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego lub MRI, nieinwazyjnego badania, które miało miejsce podczas snu dziecka.

Podwyższony poziom kortyzolu u matki a rozwój dziecka

Naukowcy odkryli, że wyższy poziom kortyzolu we włosach matki był powiązany ze zmianami strukturalnymi w ciele migdałowatym niemowląt, a także różnicami w połączeniach mózgowych.

Lekarze twierdzą, że może to wyjaśniać, dlaczego dzieci, których matki doświadczyły wysokiego poziomu stresu podczas ciąży, mogą mieć większe problemy emocjonalne w późniejszym życiu. Ostrzegają jednak, że w badaniu nie oceniano emocji u dzieci.

Badanie zostało sfinansowane przez światową organizację charytatywną dla dzieci, Ichworld, i zostało opublikowane w czasopiśmie eLife.

– Nasze odkrycia są wezwaniem do działania w celu wykrycia i wsparcia kobiet w ciąży, które potrzebują dodatkowej pomocy podczas ciąży, ponieważ może to być skuteczny sposób promowania zdrowego rozwoju mózgu ich dzieci – powiedział profesor James Boardman, główny badacz, dyrektor Jennifer Brown Research Laboratory w MRC Centre for Reproductive Health, University of Edinburgh.

