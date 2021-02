Naukowcy: To nieprawda, że szczepienia na COVID-19 szkodzą płodności

– Nie istnieje wiarygodny mechanizm biologiczny, przez który szczepionka mogłaby wpłynąć na płodność – mówi profesor Lucy Chappell, profesor położnictwa w King's College London i rzecznik Royal College of Obstetricians and Gynecologists.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka działa poprzez wysłanie do organizmu swoistej wiadomości, która pozwala mu na wyprodukowanie małego, nieszkodliwego fragmentu charakterystycznego „kolca” koronawirusa. To skłania twój układ odpornościowy do działania, by produkował przeciwciała i białe krwinki do walki z wirusem oraz rozpoznawał go, jeśli znów twój organizm go spotka. Nie zaraża cię wirusem i nie ma możliwośc, by wpływała na twoje własne informacje genetyczne.

Cząsteczki mają krótką żywotność: przekazują swoją wiadomość, a następnie są niszczone. Dlatego szczególnie szczepionkę Pfizer należy przechowywać z najwyższą starannością: materiał genetyczny, który zawiera szczepionka, rozpada się i bardzo łatwo przestaje być użyteczny.

Profesor Nicola Stonehouse, wirusolog z Uniwersytetu w Leeds, powiedziała, że nie ma możliwości, by szczepionka miała wpływ na zdrowie reprodukcyjne.

Co mówią badania?

W Internecie niektórzy ludzie wskazali wiersz we wcześniejszej wersji wytycznych opublikowanych przez rząd Wielkiej Brytanii, w którym stwierdzono, że „nie wiadomo”, czy szczepionka Pfizer miała wpływ na płodność. Od tego czasu informacje zostały zaktualizowane. Badania na zwierzętach nie wykazują żadnego szkodliwego wpływu na układ rozrodczy.

Część problemu sprowadza się do tego, jak naukowcy opisują go w porównaniu z tym, jak większość z nas rozumiałaby go w naszym codziennym życiu.

Kiedy naukowcy mówią, że „nie ma dowodów”, mają na myśli to, że nie przeprowadzono jeszcze długoterminowych badań nad tą konkretną szczepionką – ale to nie znaczy, że nic nie jest tu poparte faktami.

Prof. Chappell zauważa, że istnieje wiele dowodów pozyskanych z innych szczepionek przeciwko żywym wirusom, w tym szczepionki przeciw grypie, że nie mają one wpływu na płodność i są całkowicie bezpieczne i zalecane do stosowania w czasie ciąży.

Samo zarażenie się wirusem COVID, przed którym chroni szczepionka, może potencjalnie wpłynąć na płodność, więc „istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z płodnością po zakażeniu COVID niż po szczepieniu”, jak powiedziała prof. Stonehouse.

Fałszywe twierdzenia dotyczące łożyska

Niektóre plotki sugerowały, że szczepionka może zagrażać płodności, ponieważ zawiera białka używane również do wytwarzania łożyska. Użytkownicy mediów społecznościowych twierdzą, że może to doprowadzić organizm do samoataku na łożysko.

To nieprawda: szczepionka zawiera białko, które nieco przypomina białko wykorzystywane przez organizm w rozwoju łożyska, ale nie jest na tyle podobne, aby zmylić organizm.

