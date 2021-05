Czy test ciążowy może się mylić?

Jeśli masz pozytywny wynik testu ciążowego, masz ok. 97% pewności, że jesteś w ciąży. Domowe testy ciążowe wykazują bowiem taki wynik dokładności już w dzień po opóźnieniu miesiączki. Ponieważ testy działają poprzez wskazanie, czy w moczu znajduje się hormon ciążowy zwany ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG), istnieją sytuacje, w których test może go wykryć, mimo braku ciąży.

Dlaczego tak się dzieje i w jakich sytuacjach?

Fałszywie dodatni test ciążowy

Jak podaje serwis Parents.com, istnieje kilka możliwych przyczyn fałszywie pozytywnego testu ciążowego. Sytuacje te wymienia lekarz medycyny Lanalee Araba Sam, położnik położniczy w Fort Lauderdale.

„Ciąża biochemiczna”

Jedną z takich możliwości dodatniego testu jest fakt, że... podczas wykonywania testu faktycznie byłaś w ciąży. Była to jednak tzw. ciąża biochemiczna – czyli taka, która została utracona na etapie zagnieżdżania się zarodka w macicy. Dlatego jeśli otrzymasz pozytywny wynik testu ciążowego, skontaktuj się z lekarzem i umów się na wizytę. Może minąć wiele tygodni, aż potwierdzeni się ostatecznie, że z ciążą wszystko w porządku. To czekanie może być stresujące, jednak lepiej mieć wiedzę od lekarza.

Niedawne poronienie

Jeśli miałaś poronienie, hCG może pozostać we krwi przez kilka tygodni po nim lub do powrotu miesiączki. W takiej sytuacji wykonanie testu ciążowego może oznaczać pozytywny wynik, jednak oczywiście nie wskazuje on na istniejącą ciążę. Dla pewności zrób drugi test w odstępie czasu.

Leki

W ramach leczenia niepłodności niektóre kobiety otrzymują zastrzyki z hCG, aby wywołać owulację. W takim przypadku poziom hormonu również wskazywałby na ciążę. Jednak z pewnością lekarz wyjaśni ci, jak działają zalecone leki i nie będziesz wykonywać testu.

Rzadkie guzy

W niektórych przypadkach guzy w organizmie mogą wytwarzać hCG. Dzieje się tak w przypadku niektórych guzów zarodkowych jajnika i trofoblastycznej choroby ciążowej. Jest to rzadka choroba, w której komórki normalnie tworzące łożysko, rozwijają zamiast tego guzy.

Błędy testu ciążowego

Pamiętaj o tym, że test ciążowy również ma okres przydatności. Po tym terminie nie nadaje się do użytku. Nie wykonuj go również, gdy jest widocznie uszkodzony. Postępuj zgodnie z instrukcjami, gdyż błąd może wpłynąć na wiarygodność testu.

