Na tym badaniu w ciąży możesz zobaczyć twarz swojego dziecka

USG połówkowe to badanie, które wykonuje się pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży. Jest to najważniejsze USG drugiego trymestru, w czasie którego bada się m.in. serce płodu. Co jeszcze można zobaczyć na USG i jakie wyniki są prawidłowe?

Czym jest USG połówkowe?

USG połówkowe to badanie ultrasonograficzne, które wykonuje się pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży. Można je wykonać w wielu technikach m.in. 3D czy 4D, by dokładnie zobaczyć nie tylko parametry rozwoju płodu, ale też i wygląd dziecka. Na tym badaniu rodzice są w stanie ocenić rysy twarzy i sprawdzić, do kogo jest podobny maluszek.

Co ciekawe, twarz dziecka bardzo się już nie zmieni i po porodzie można rozpoznać w nim charakterystyczne rysy, które zobaczyliśmy na USG. Z tego względu badanie to przysparza rodzicom dużo emocji.

Wskazania do badania

Każda kobieta ciężarna powinna wykonać badanie połówkowe. Jest to ważne badanie, które pozwala ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Lekarz dokonuje pomiarów główki, klatki piersiowej, brzuszka, kończyn i sprawdza, czy płód rośnie równomiernie. Oprócz tego bada czynność serca i przepływy krwi, a także ruchliwość malucha.

Co ciekawe, już na tym etapie rozwoju można zaobserwować temperament dziecka. Ruchliwe dzieci zazwyczaj są energiczne także po porodzie! Szacuje także przypuszczalną wagę płodu i sprawdza, czy znajduje się ona w normie. Warto jednak mieć na uwadze, że aparat do USG może się mylić aż o 500 gramów – na tym etapie ciąży to bardzo dużo.

Po USG ocenia się też długość szyjki macicy, by zobaczyć, czy szyjka jest zamknięta i czy nie ma ryzyka przedwczesnego porodu.

Co sprawdza lekarz?

W czasie USG połówkowego lekarz ocenia:

długość płodu

wagę płodu

czynność serca

przepływy

długość kości ramiennej

długość kości udowej

obwód główki

obwód brzucha

budowę mózgu

objętość płynu mózgowo-rdzeniowego

budowę twarzy (nosa, oczodołów, ust)

budowę szkieletu

budowę organów wewnętrznych

przyczep pępowiny

ilość płynu owodniowego



Normy

Na tym etapie ciąży masa płodu powinna wynosić około 500 gramów, a długość ciała około 30 cm. Normą jest również obecność wszystkich organów wewnętrznych, które są prawidłowo umiejscowione oraz prawidłowa budowa mózgu i twarzy.

Przebieg badania

Do badania USG nie trzeba specjalnie się przygotowywać. W czasie badania USG w gabinecie może być obecny partner kobiety. Ciężarna musi położyć się na fotelu ginekologicznym i rozluźnić, by dziecko nie było zestresowane.

Jeśli okaże się, że płód śpi w czasie badania, lekarz może spróbować go obudzić. Dokładnie ogląda wszystkie części ciała malucha, sprawdza twarz, by przekonać się, czy nie ma wad wrodzonych.

Po wykonaniu pomiarów może także zdradzić rodzicom płeć dziecka, jeśli ono ułoży się odpowiednio. Na tym etapie pomyłki zdarzają się rzadko, ale wciąż są możliwe. Co ciekawe, jeśli lekarz dostrzeże prącie, pomyłka jest już raczej wykluczona.

Czy to boli?

USG połówkowe jest całkowicie nieinwazyjne. To oznacza, że nie powoduje żadnego bólu ani dyskomfortu. Ciężarna powinna jedynie odsłonić brzuch i wygodnie ułożyć się na fotelu. Niektórzy lekarze zalecają przyjść na USG z pełnym pęcherzem, dzięki czemu lepiej jest dokonać pomiarów.

Za darmo czy prywatnie?

Każda ciężarna ma prawo do trzech bezpłatnych badań USG w każdym trymestrze ciąży. Są one wykonywane na NFZ. Jeśli jednak ma życzenie, może przeprowadzić takie badanie prywatnie w technologii 3 lub 4D. Wtedy to badanie jest odpłatne, a jego cena zależy zarówno od renomy lekarza, jak i kliniki. W dużych miastach może kosztować nawet 350 złotych.

