W Dniu Dziecka Utraconego czas przełamać tabu rozmowy o stracie

Rocznie około 40 tysięcy kobiet w Polsce doświadcza poronienia. Oznacza to, że w czasie trwania przeciętnego 45-minutowego odcinka serialu, trzy kobiety tracą ciążę. Wśród tych kobiet może być nasza sąsiadka, koleżanka z pracy, czy przyjaciółka, a każda z nich powinna otrzymać wsparcie, jakiego potrzebuje.

Najczęściej jednak pozostają ze swoją stratą same, ponieważ nie wiedzą gdzie tej pomocy szukać. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że rozmowa o stracie wciąż jest tematem tabu i nie mówi się o niej w przestrzeni publicznej. Fundacja Ernesta chce to zmienić, zwracając się bezpośrednio do kobiet, słowami: NIE JESTEŚ SAMA – jesteśmy tu dla Ciebie.

15 października – Dzień Dziecka Utraconego

Fundacja Ernesta, która na co dzień udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego osobom doświadczającym straty, przygotowała wzruszający spot z udziałem założycielki fundacji Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej jako Mamaginekolog, a także z udziałem innych znanych kobiet, które zgodziły się podzielić swoimi doświadczeniami. 15 października na stronie fundacji pojawi się również bezpłatny ebook o stracie.

W tym szczególnym dniu Fundacja Ernesta zachęca także do włączenia się w akcję #niejesteśsama, która ma na celu przełamanie tabu rozmowy o stracie.

Pokaż, że #niejesteśsama – to akcja skierowana do wszystkich, nie tylko do kobiet

Poronienie dotyka 10-15% kobiet w ciąży. Oznacza to, że jeśli ktoś z nas spotkał w życiu przynajmniej 10 w kobiet w ciąży, to statystycznie jedna lub dwie z nich doświadczyły poronienia. Czy otrzymały wsparcie, jakiego wówczas potrzebowały?

– Na naszej bezpłatnej linii wsparcia, często słyszymy od osób, które doświadczyły straty, o tym że w czasie rozmów z bliskimi padają w ich kierunku zdania, takie jak to: „nie martw się, będziecie mieć następne dziecko”. Słowa, które miały być oznaką wsparcia, w efekcie sprawiają ból, a po nich zwykle pozostaje poczucie osamotnienia i niezrozumienia – mówi Małgorzata Sochacka, prezes Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. – Z drugiej strony zgłaszają się do nas także osoby, które nie doświadczyły bezpośrednio straty, ale szukają porady jak mogą pomóc bliskiej kobiecie, co powiedzieć, a czego unikać. To doskonale pokazuje, jak niewiele się o tym mówi w przestrzeni publicznej. Strata jest tematem tabu i najczęściej po prostu nie wiemy jak się zachować, co powiedzieć, jak pomóc. Żeby coś się zmieniło, a osoby po stracie mogły otrzymać potrzebne im wsparcie, musimy znormalizować ten temat i dlatego powinniśmy w przestrzeni publicznej mówić o poronieniu i doświadczeniu martwego urodzenia.

Jak włączyć się w akcję przełamywania tabu rozmowy o stracie?

– W dobie mediów społecznościowych każdy z nas może pomóc i sprawić, że przynajmniej jedna osoba z naszego otoczenia dowie się, że jest fundacja, która pomaga osobom doświadczającym straty – mówi Olga Kryśkiewicz z Fundacji Ernesta – Co można zrobić? Wystarczy udostępnić na Instagramie czy Facebooku nasz post z hashtagiem #niejesteśsama lub post z naszym spotem z okazji Dnia Dziecka Utraconego. Wielu z nas może po prostu nie wiedzieć, że ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, która doświadczyła straty, a to bardzo ważne, żeby właśnie ta osoba usłyszała, że nie jest sama i że może liczyć na wsparcie.

Fundacja Ernesta od 2019 roku udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto sztab specjalistów współpracujących z fundacją pomaga w dodatkowej diagnostyce kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji ciąży zagrożonej, wysokiego ryzyka, u których zostały stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości lub wada płodu, a także kobietom, które zmagają się z nawracającymi poronieniami, niepłodnością.

Ponadto w ramach działań fundacji prowadzone są szkolenia dla personelu medycznego z zakresu praw przysługujących pacjentce po poronieniu i martwym urodzeniu oraz z zakresu komunikacji z pacjentką i jej bliskimi. Tylko w samym 2021 roku zostało przeszkolonych ponad 1000 członków personelu medycznego. Od niedawna fundacja rozpoczęła także prowadzenie szkoleń dla firm – jak wspierać pracownika/ współpracownika po stracie. Na co dzień na swoim Instagramie Fundacja Ernesta uczy, edukuje, buduje świadomość społeczną, a w Dniu Dziecka Utraconego zachęca wszystkich do włączenia się do akcji #niejesteśsama i okazania wsparcia osobom, które doświadczyły straty.

