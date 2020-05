Poród brzuszny. Na czym polega nowoczesne, cesarskie cięcie?

Poród brzuszny, czyli na czym polega nowoczesne, cesarskie cięcie?

Poród brzuszny, zwany też francuskim, wymaga podobnego przygotowania co standardowa procedura cesarskiego cięcia z tym wyjątkiem, że metoda FAUCS (French Ambulatory Cesarean Section) nie wymaga założenia cewnika do pęcherza moczowego. Następnie podawane jest znieczulenie, które w przypadku porodu brzusznego może mieć zmniejszoną dawkę, co przekłada się na szybsze odzyskanie samodzielności po porodzie. W trakcie przebiegu procedury specjaliści wykonują cięcie pozaotrzewnowe, czyli nie wchodzą do jamy brzusznej, skóra brzucha nacinana jest poprzecznie, a powłoki brzuszne podłużnie. Podczas porodu brzusznego kobieta w trakcie cięcia używa specjalnego ustnika (tzw. gwizdka), dzięki czemu prze i siłą mięśni brzucha rodzi główkę dziecka. Metoda FAUCS umożliwia tym samym wdrożenie mechanizmu podobnego do porodu naturalnego, gdyż główka dziecka jest w niej wypychana, a nie wyciągana z macicy, jak ma to miejsce w standardowej procedurze. Jeśli poród brzuszny przebiegł bez komplikacji, pacjentki mogą zostać wypisane ze szpitala już po 12 godzinach.

WAŻNE! Należy jednak pamiętać, że poród brzuszny wykonywany jest tylko przy planowanych cięciach cesarskich. Nie wykonuje się go, gdy cięcie powinno być jak najszybsze, bo na przykład istnieje zagrożenie dla życia dziecka lub matki.

Jakie zalety ma poród FAUCS?

Metoda FAUCS znacznie poprawia komfort pacjentki, która niemal natychmiast odzyskuje samodzielność, dzięki czemu łatwiej zostaje nawiązana relacja matka-dziecko. Zaletą tego typu porodu jest brak dolegliwości bólowych (lub ich znacząca minimalizacja), które występują u wielu pacjentek po standardowym cesarskim cięciu, przez co konieczna jest pomoc osób trzecich w pierwszej dobie po porodzie. Dodatkowo pacjentka nie musi leżeć, a także może zjeść posiłek. Tym samym ze względu na to, że u wielu z nich poród brzuszny nie wymaga stosowania środków przeciwbólowych, zmniejsza też ryzyko wystąpienia skutków ubocznych po ich stosowaniu. Na podstawie dotychczasowych doniesień dotyczących metody FAUCS można także stwierdzić, że niesie ze sobą mniejsze ryzyko powikłań niż standardowa procedura. Dzięki temu, że nie zostaje naruszona jama otrzewnej, ryzyko wystąpienia niedrożności pooperacyjnej jest niewielkie. Dodatkowo zmniejsza to także ryzyko występowania zrostów, które mogą między innymi utrudniać ponowne zajście w ciążę, powodować niedrożność jelit lub bolesność stosunków płciowych. Podczas porodu brzusznego rzadziej dochodzi także do uszkodzenia pęcherza moczowego i tym samym nie ma potrzeby jego drenażu. Ze względu na szybkie osiągnięcie samodzielności przez matkę, zmniejsza się także wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej.

Warto podkreślić, że poród francuski ma wiele zalet również dla dziecka. Dzięki tej metodzie dziecko rodzi się stopniowo, a nie jest wyciągane natychmiast z brzucha matki, co zmniejsza ryzyko późniejszych chorób u noworodka. Ponadto według zwolenników metody FAUCS niesie ona mniejsze ryzyko późniejszych powikłań u dziecka takich jak choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, astma bądź autyzm.

Gdzie już wykonywane są porody brzuszne?

Porody brzuszne wykonywane są od lat 90. ubiegłego wieku w niektórych ośrodkach we Francji i Izraelu. Obecnie jednak podjęto pierwsze próby takich porodów również w Polsce, a dokładnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie przy zastosowaniu tej metody przyszło na świat 12 dzieci. Początkowo pokazowe operacje wykonywali lekarze specjalizujący się w tym we Francji, kolejne – polski zespół z asystą francuskich lekarzy, aż wreszcie ostatnie zabiegi były wykonywane tylko z udziałem polskiego zespołu. Obecnie lekarze porównują metodę FAUCS ze standardową i niedługo może na stałe będzie ona wspierała tradycyjną metodę.