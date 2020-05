Szorstka skóra – czy może być objawem choroby?

Szorstka skóra a choroby skóry

Szorstka skóra może być objawem atopowego zapalenia skóry (AZS), czyli najczęściej występującej, przewlekłej choroby skóry. W tym schorzeniu oprócz tego, że skóra staje się szorstka, to dodatkowo towarzyszy jej świąd, zaczerwienienie, łuszczenie, a także bolesne zmiany zapalne. Kolejną chorobą skóry, podczas której zauważa się jej nadmierną szorstkość, jest łuszczyca. Schorzenie jest przewlekłe, ma charakter nawracający, a dodatkowo objawia się także zmianami skóry mającymi postać tzw. łusek, zaczerwienieniem i świądem. Kolejną przyczyną występowania szorstkiej skóry może być egzema. Jest to ostry lub przewlekły stan zapalny skóry, który najczęściej ma podłoże alergiczne lub rzadziej – genetyczne i wynikające ze słabszej odporności. U chorych oprócz szorstkości skóry pojawia się zaczerwienienie, świąd, pieczenie, a także podatność na uszkodzenia. Wśród częstych problemów skórnych objawiających się nadmierną szorstkością skóry można wyróżnić także rogowacenie mieszkowe. Zwykle poprzez dziedziczenie skóra u pacjentów przyjmuje wygląd „tarki”. Oprócz tego staje się też szorstka, chropowata, nierówna i sucha.

Jakie inne choroby mogą powodować szorstkość skóry?

Chociaż nadmierna szorstkość skóry dla wielu osób może być banalnym objawem, to nie należy go bagatelizować. Oprócz chorób skóry, symptom ten może wskazywać także na wiele innych schorzeń, które mogą toczyć się w organizmie. Jedną z takich chorób jest cukrzyca, która u wielu osób rozwija się przez lata w ukryciu. Wśród pierwszych objawów u chorych zauważa się problemy skórne, w tym suchość i szorstkość skóry, łuszczenie, a także łatwiej powstające, trudne w gojeniu rany. Warto o tym pamiętać, gdyż to właśnie cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która nieleczona może prowadzić do groźnych powikłań, w tym np. udaru mózgu i zawału serca. Ponadto wśród chorób, które dają objawy skórne takie jak nadmierna szorstkość skóry, są także choroby tarczycy. Zaburzenia hormonalne powodują, że skóra dodatkowo staje się sucha, zmienia kolor na ciemniejszy, a także powstają na niej liczne zgrubienia.

Dlaczego jeszcze skóra może być nadmiernie szorstka?

Nadmierna szorstkość skóry nie zawsze jednak musi wskazywać na stan chorobowy. Zdarza się, że może być ona konsekwencją nieodpowiedniej pielęgnacji. Szorstka skóra może występować u osób, które stosują drażniące kosmetyki o chemicznych składach, wykonują nadmierne peelingi, chętnie korzystają z długich, gorących kąpieli, a także wybierają obcisłe ubrania, wykonane z wywołujących podrażnienia materiałów. Czasami jest też tak, że skóra staje się szorstka, gdyż ma taką genetyczną tendencję, a innym razem w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych. Jeśli skóra jest szorstka na dłoniach, może to być spowodowane częstym myciem rąk, a z kolei, jeśli na stopach, to może być to konsekwencja stosowania nieodpowiedniego obuwia. Nadmierna szorstkość skóry może być wywołana także intensywnym opalaniem, niedoborami składników odżywczych, starzeniem się skóry lub u kobiet – występowaniem menopauzy.

Podsumowując: Szorstka skóra może, ale nie musi być objawem choroby. Warto jednak pamiętać, że ten symptom czasami może wskazywać na poważne choroby, dlatego jeśli nie mija po wdrożeniu odpowiedniej pielęgnacji, warto skonsultować się ze specjalistą.

