Kocyk dla niemowlaka: bambusowy czy z poliestru?

Kocyk dla niemowlaka to niezbędna rzecz w wyprawce dla noworodka. Chroni przed chłodem w czasie spaceru, pozwala okryć dziecko po wieczornej kąpieli czy utulić do snu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kocyka dla niemowlaka, by służył on przez wiele lat?

Kocyk pamiątką z dzieciństwa

Niemowlęta uwielbiają przytulać się do kocyków i pieluszek. Czują się wtedy bezpiecznie, szybko się wyciszają i łatwiej zasypiają. Niektóre dzieci wręcz nie potrafią usnąć bez swojego ulubionego kocyka. To przyzwyczajenie może z nimi zostać na wiele lat, a kocyk stać się pamiątką z dzieciństwa.

Z tego względu warto dobrze wybrać pierwszy kocyk dla dziecka. Lepiej nie kierować się ceną, a kryteriami takimi jak jakość i bezpieczeństwo. Tkanina, z której wykonany jest kocyk, jest bardzo ważna i to od niej zależy, jaką rolę ma spełniać kocyk.

Czytaj też:

Kąpiel noworodka: jak często, przed czy po jedzeniu? Kompendium

Rodzaje kocyków dla niemowląt

W sklepach znajdziemy kocyki:

bawełniane – najpopularniejsze kocyki dla dzieci. W sklepach znajdziemy wiele wzorów i kolorów takich okryć. Przy wyborze warto kierować się jakością bawełny – tani materiał może stracić elastyczność i miękkość już po pierwszym praniu, a kocyk powinien przecież służyć przez lata. Najlepsza będzie bawełna jersey albo kocyk typu minky, który ma domieszkę poliestru lub pluszu

z mikrofibry – cienkie i oddychające kocyki, które doskonale sprawdzą się w ciepłe dni. Dbają o właściwą termoregulację, dobrze chłoną wilgoć i świetnie się piorą

bambusowe – polecane maluszkom ze względu na swoje naturalne właściwości – bambus pomaga obniżyć temperaturę ciała w ciepłe dni i ogrzać w chłodniejsze. Bambusowe kocyki są przyjemne w dotyku, miękkie, antybakteryjne i hipoalergiczne, nie uczulają i nie powodują podrażnień delikatnej skóry noworodka

akrylowe – kocyki polecane na jesień i zimę. Są bardzo ciepłe, puchate i świetnie otulają dzieci w wietrzne i mokre dni

polarowe – także polecane na chłodniejsze pory roku

poliestrowe – tego typu okrycia są elastyczne i puszyste, a tkanina nie traci właściwości nawet podczas wielokrotnego prania. Dzieci lubią te kocyki ze względu na ich miękkość

minky – kocyk składa się z cienkiej bawełny i pluszu lub poliestru. Dzięki temu jest oddychający, a jednocześnie miękki w dotyku. Dobrze sprawdzi się w cieplejsze dni (ale nie w trakcie upalnego lata). Może zastąpić kołderkę do spania

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kocyka?

Oprócz rodzaju tkaniny, przy wyborze okrycia dla maluszka, trzeba również zwrócić uwagę na inne kryteria:

certyfikat jakości – niezależnie od tego na jaki kocyk się zdecydujemy, materiał powinien być bezpieczny i posiadać certyfikat jakości OekoTex Standard, Global Organic Textile Standard lub Tekstylia Godne Zaufania. To oznacza, że materiał został przebadany i dopuszczony do użytku przez najmłodszych

rozmiar – na rynku znajdziemy wiele różnych rozmiarów kocyków dla niemowląt. Najpopularniejsze to: 65x75 (polecane noworodkom i niemowlętom) i 100x75 (sprawdzą się nie tylko dla niemowląt, ale też dla dwu- i trzylatków). Jeśli chcemy, by kocyk posłużył nam na dłużej, wybierzmy ten drugi

praktyczność – kocyk powinien dobrze się prać i nie tracić swojego kształtu ani właściwości w kontakcie z wodą. W przypadku niemowląt kocyk nie niszczy się tak mocno jak przy starszych dzieciach. Dwulatki potrafią ciągać wszędzie ze sobą: po podłodze, do jedzenia, do samochodu, do wózka. Wtedy okrycie wiele razy ląduje na ziemi, zostaje zabrudzone jedzeniem, piciem, a my musimy je często prać. Dlatego ważne jest, by tkanina, z której został wykonany, była łatwa w czyszczeniu

Czytaj też:

Biały szum: czym jest, jak działa i czy pomaga w zasypianiu?

Kocyki dla niemowląt na lato

Materiały, z których wykonane są kocyki, różnią się od siebie grubością i sposobem przepuszczania powietrza. Z tego względu na wiosnę i lato lepiej wybrać lżejszy kocyk, np. bawełniany, bambusowy czy z mikrofibry. Będzie on miękki w dotyku, bezpieczny i przewiewny. Kocyk bambusowy dodatkowo zadba o właściwą termoregulację, dlatego poleca się go na upalne dni.

Kocyki dla najmłodszych na zimę

Zimą lepiej sprawdzą się grubsze kocyki, polarowe albo takie, które mają w sobie domieszkę sztucznych poliestrowych włókien. Będą mocniej chroniły przed chłodem, nie przepuszczą chłodnego powietrza ani wiatru. Otulą dziecko w trakcie spacerów, a w domu mogą zastąpić kołderkę w zimowe noce.

Czytaj też:

Ciemieniucha u niemowlaka: czym jest i jak się jej pozbyć?