Ekspert: Edukację seksualną warto zacząć już u dwuletniego dziecka

O tym, że dzieci są istotami seksualnymi, rodzice najczęściej dopiero zdają sobie sprawę, gdy ich pociechy wchodzą w okres dojrzewania. Tymczasem od chwili narodzin trwa ich rozwój w tej sferze. W Polsce to jednak temat tabu i myśląc o rozwoju dziecka, skupiamy się na jego intelekcie i motoryce. To duży błąd, co coraz częściej podkreślają eksperci.

– Rodzice powinni być przy tym prawdziwi, otwarci na pytania, nieuciekający. Chodzi o to, by dziecko nie stwierdziło, że na ten temat warto porozmawiać z rówieśnikami, ponieważ oni przekażą wiedzę zupełnie nieadekwatną do tego, co powinno zostać przekazane – mówi agencji informacyjnej Newseria dr Katarzyna Nosek-Komorowska, menadżer kierunku psychologia w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Kształtowanie seksualności dziecka

Rolą rodzica jest rozmawianie z dzieckiem bez skrępowania o seksualności w sposób otwarty i przyjazny. Często jednak to opiekunowie są bardziej zawstydzeni niż dzieci. Co więcej, co oni powinni wyjść z inicjatywą zamiast czekać, aż to dzieci zwrócą się do nich z pytaniami.

– Lepiej nie mówić: chodź teraz, porozmawiamy na trudny i ważny temat. Tylko często bajka, reklama czy sytuacja w domu, np. podczas wieczornej toalety, jest spontaniczną okazją, by przejść do rozmowy na temat seksualności. Trzeba mówić konkretnie, nie koloryzować, używać prawdziwych stwierdzeń – mówi dr Katarzyna Nosek-Komorowska.

Ważne, aby rodzice:

odnosić się do konkretów – im starsze dziecko, tym więcej szczegółów może poznawać,



pomóc dziecku kształtować jego tożsamość płciową z podkreśleniem zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie,



rozmawiać z dziećmi o ich bezpieczeństwie i uczulać na niewłaściwe zachowania dorosłych,



uczyli, czym jest przekraczanie granic intymnych i zły dotyk,



skorzystali z profesjonalnych poradników, jeśli uważają, że temat seksualności ich przerasta.



– Chodzi o to, żeby wykształcić świadomego człowieka, który będzie w stanie przytulić się do kogoś, na kim mu zależy, będzie w stanie powiedzieć, że coś mu nie pasuje, czyli będzie asertywny, będzie w stanie powiedzieć, że kogoś kocha, że chce stworzyć z nim związek – mówi dr Katarzyna Nosek-Komorowska.