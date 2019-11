Agnieszka Kaczorowska o trudnych początkach karmienia piersią: Bardzo chciałam

Początki macierzyństwa bywają trudne. Jak poradzić sobie z karmieniem piersią? O tym w programie opowiedziały: dyplomowany Promotor Karmienia Piersią Agata Aleksandrowicz oraz mama Emilki i aktorka Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Kaczorowska-Pela promuje karmienie na Instragramie

„Dla mnie karmienie piersią to coś niezwykłego...to coś co sprawia mi wiele przyjemności, daje uczucie radości i błogości... Pewnie dlatego, że wydziela się wtedy okscytocyna – hormon szczęścia. Karmię od samego początku i mam nadzieję, że będę co najmniej do 6. miesiąca. Poza tym, że to naprawdę NAJLEPSZY pokarm z możliwych dla naszych Maluszków, to jeszcze jest to taki cudowny czas budujący relację pełną przywiązania i miłości. Czy początki były łatwe ? Nie” – napisała na Instagramie aktorka.

Dlaczego warto karmić piersią?

„Karmienie piersią jest najbardziej skuteczna interwencją niemedyczna chroniącą zdrowie małego dziecka. WHO zaleca wyłączne karmienie piersią do końca szóstego miesiąca i kontynuację karmienia przez dwa lata. I w związku z tym każdy rodzic ma prawo do rzetelnych informacji dotyczących sposobu karmienia swego dziecka. Dlatego też reklamy dotyczące produktów zastępujących mleko kobiece powinny być regulowane i kontrolowane” – podkreślają specjaliści World Health Assembly.

